Wimbledon: Joran Vliegen battu en finale du double mixte

Vliegen perd sa troisième finale en Grand Chelem après celle du double mixte l'an dernier à Roland-Garros avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri et le double messieurs cette année sur la terre battue parisienne avec Sander Gillé.

Le nombre de titres de la Belgique en Grand Chelem reste donc bloqué à six après celui chez les messieurs de Olivier Rochus et Xavier Malisse en 2004 à Roland-Garros et ceux chez les dames de Kim Clijsters avec la Japonaise Ai Sugiyama à Roland-Garros et l'US Open en 2003 et les trois victoires d'Elise Mertens à US Open en 2019 et l'Open d'Australie en 2021 (avec la Bélarusse Aryna Sabalenka) et Wimbledon en 2021 (avec la Taïwanaise Hsieh Su-Wei).

Yifan Xu, originaire de Tianjin, fut finaliste du double dames en 2019 à Wimbledon.

Cette année à Wimbledon, Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en 8es de finale du double messieurs.

C'est le duo britannico-américain Neal Skupski et Desirae Krawczyk qui avait remporté le double mixte à Wimbledon en 2021 et 2022.