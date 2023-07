Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic, Wimbledon tient sa finale de rêve : “Pas le temps d’avoir peur, pas le temps d’être fatigué”

”C’est certainement la finale attendue par la plupart des gens depuis le début du tournoi, expliqua le natif de Belgrade qui reste sur quatre victoires consécutives sur l’herbe londonienne. Ce sera sa première finale à Wimbledon. Il est très jeune, mais déjà extrêmement régulier, même sur gazon désormais. Je ne pense pas que beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’il joue aussi bien sur cette surface, parce que son jeu s’est construit et développé sur terre battue ou du dur plus lent. Mais il a cette capacité à s’adapter aux surfaces et aux défis que lui proposent ses adversaires. C’est une grande qualité, cela a été une de mes grandes forces tout au long de ma carrière. Il le fait très tôt dans la sienne. Bravo à lui.”

Après avoir évoqué sa rencontre, le Serbe continua à envoyer des fleurs à son futur opposant : “C’est un joueur incroyable, un super mec en dehors du court. Il se comporte très bien, il respecte l’histoire du sport, il respecte tout le monde. Son équipe, sa famille… Je l’ai un peu vu au Queen’s. Ici, il est très impressionnant. Son jeu est déjà très efficace sur gazon. C’est probablement la meilleure finale possible. On est tous les deux en forme, on joue bien. Cela va être un super défi, le plus grand possible actuellement, physiquement, mentalement et émotionnellement. C’est l’un des mecs les plus rapides du circuit. Il peut tout faire sur un court. Je me considère aussi comme un joueur très complet.”

guillement "Il est jeune et a faim, moi aussi, donc dégustons ce festin"

Novak Djokovic possédera un avantage psychologique suite à son succès contre l’Espagnol il y a seulement trente-sept jours quand il l’a battu en demi-finale de Roland-Garros : “C’était un super match à Paris jusqu’à ce qu’il commence à souffrir physiquement avec des crampes. Le niveau était très élevé. Les conditions sont complètement différentes ici. J’ai plus d’expérience que lui en finale de Grand Chelem ou en finale de Wimbledon. Mais il est en grande forme, très motivé. Il est jeune et il a faim. Moi aussi, j’ai faim. Dégustons ce festin !”

Tout auréolé de cette première finale à Wimbledon, une finale qui désignera celui qui sera numéro un mondial lundi prochain, Carlos Alcaraz se rendait compte du défi qui se présentera à lui, dimanche, dès sa sortie du court central où il balaya Daniil Medvedev (6-3, 6-3, 6-3) en demi-finale : “Qu’est-ce que je peux dire ? Tout le monde connaît la légende qu’il est. Cela va être vraiment très difficile. Mais je vais me battre. Je vais croire en moi. J’ai vu qu’il était imbattable sur ce court depuis 2013. Cela va être un défi difficile, mais c’est une finale, il n’y a pas le temps d’avoir peur, pas le temps d’être fatigué. Je vais y aller, tout donner, et voir ce qui se passe. Depuis que j’ai commencé à jouer au tennis, je rêvais de jouer la finale ici, mais c’est encore plus spécial de jouer contre Novak.”