Jannik Sinner serait-il en train de devenir le Raymond Poulidor du tennis ?

Si près, si loin

Il y a un an, le 5 juillet 2022 aux alentours de 16 h, Jannik Sinner menait 2 sets à 0 face à Novak Djokovic en quart de finale de Wimbledon. L’Italien avait alors posé les jalons du succès le plus retentissant de sa jeune carrière. Les jalons seulement. Puisque, ce jour-là, il apprenait l’immensité du défi que représente une victoire au meilleur des 5 sets face au “Joker”, dans le temple du tennis. Deux heures plus tard, Il ne pouvait que constater le réveil du Serbe avant de s’incliner sèchement dans les trois dernières manches (3-6, 2-6, 2-6). Cette défaite amorçait le début d’une série noire en Grand Chelem qui dure toujours depuis. Au cours de ces 12 derniers mois, le protégé de Simone Vagnozzi a connu des déceptions aussi immenses que spectaculaires.

Le perdant magnifique

Deux mois plus tard, en quart de finale de l’US Open, Jannik Sinner s’est frotté à Carlos Alcaraz dans un match épique, légendaire. La bataille a duré cinq sets, plus de cinq heures et s’est terminée au beau milieu de la nuit new-yorkaise. Un thriller dans lequel l’italien a endossé son rôle fétiche : celui du perdant magnifique. Alors qu’il servait pour une place en demi-finale dans la quatrième manche, le longiligne alpin a déraillé et manqué une balle de match. Rageant. En début d’année à l’Open d’Australie, il s’est, une fois de plus, incliné en cinq sets lors des huitièmes de finale. Dans ce qui a constitué le match de la quinzaine face à Stefanos Tsitsipas. Avec un scénario moins cruel puisqu’il était mené deux manches à rien avant de recoller au score pour finalement concéder un nouveau revers homérique. Au dicton jamais deux sans trois, l’Italien y a ajouté le chiffre quatre le mois dernier, sur la brique pilée parisienne. L’Italien est reparti avec un énième blockbuster dans sa filmographie de match où il est le malheureux vaincu. C’était face à Daniel Altmaier au second tour. Après avoir manqué deux balles de match dans la quatrième manche, le numéro 8 mondial s’est fait punir dans l’ultime set à la suite d’un combat intense de 5h26. Quand ça ne veut pas…

“Sinner fait partie de ceux qui peuvent battre Novak Djokovic”

374 jours après, c’est donc l’heure de la revanche face à Djokovic qui a sonné pour Jannik Sinner. Cette fois-ci, ce sera au stade des demi-finales. Une altitude à laquelle l’Italien se présentera pour la toute première fois de sa jeune carrière en Grand Chelem. Et pour s’élever plus haut, encore, il devra changer de braquet. En dix confrontations face à des joueurs du Top 10 en Grand Chelem, le joueur de 21 ans a toujours perdu. Une statistique peu reluisante. Mais Sinner impressionne avec sa puissance de frappe phénoménale depuis le début de la quinzaine. Le bruit de la balle qui tape sa raquette détonne et résonne lorsque Wimbledon se pare de son toit. “Sinner fait partie de ceux qui peuvent battre Novak Djokovic”, reconnaissait Quentin Halys auprès du Figaro après sa défaite face à la tête de série numéro 8.

Pour empêcher le Serbe de truster un huitième Wimbledon et rejoindre ainsi Roger Federer au palmarès, le natif de San Candido pourra compter sur un soutien de poids : les Carota Boys. Ce sont ses propres fans venus d’Italie et littéralement déguisés en carotte dans les gradins. Il aura a minima besoin de ça pour se défaire de l’homme qui n’a plus perdu depuis dix ans sur le Centre Court.

Au sortir de son match face à Roman Safiullin mardi, Jannik Sinner a donné la recette qu’il appliquera en amont face au numéro deux mondial : ” Je vais cuisiner la veille de l’affronter parce que c’est ce que j’ai fait toute ma vie. Je vais me faire un bon plat de pâtes avec de la sauce tomate. Ne changeons rien.” Il lui faudra au moins ça s’il veut, cette fois-ci, éviter la fringale.