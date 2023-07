Wimbledon : après les échecs du passé, Ons Jabeur et Marketa Vondrousova sont prêtes à décrocher leur premier Grand Chelem

guillement "Je me rapproche de cette victoire."

”L’année dernière à Wimbledon, c’était ma première finale de Grand Chelem, avec tout le stress que cela engendre. Je me rapproche petit à petit de cette victoire que j’ai toujours voulue. Je dirais que j’y ai toujours cru, même si parfois on se demande si cela va arriver un jour. J’ai beaucoup appris de la finale de Wimbledon et de celle de l’US Open. Je suis mieux armée pour gérer le match de ce samedi. Je pense qu’une finale est une finale et ce sera très difficile. Celle qui parviendra à mieux gérer ses émotions gagnera sûrement le match. C’est pourquoi je veux me concentrer uniquement sur moi-même.”

La Tunisienne se présentera face à Marketa Vondrousova dans d’excellentes dispositions mentales et tennistiques : “Je pense que mon tirage au sort a été beaucoup plus difficile cette année. J’ai dû jouer contre des joueuses fantastiques (Andreescu, Kvitova, Rybakina, Sabalenka) qui non seulement évoluent bien sur n’importe quelle surface, mais qui produisent aussi du bon tennis sur l’herbe. Le tournoi de cette année était très exigeant. Mais cela me donne aussi une grande confiance pour la finale de ce samedi : ce parcours m’a obligé à toujours garder un rythme très élevé. Je suis prête. J’ai appris à être très patiente et à accepter tout ce qui m’arrive après mes blessures au poignet et au mollet. Si on m’avait dit : ‘tu te blesses et tu fais finale à Wimbledon’, j’aurais signé directement ! Je ne suis plus la même joueuse. Je travaille sur moi comme une folle. J’essaie toujours de tout améliorer. J’ai toujours cru à la force mentale. J’y travaille depuis que j’ai peut-être dix ans, parce que je sais que si on n’est pas prêt physiquement, on peut toujours gagner avec le mental.”

Marketa Vondrousova va disputer sa deuxième finale en Grand Chelem. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Cette résilience, on la retrouve aussi chez Marketa Vondrousova. Propulsée sur le devant de la scène en 2019 quand elle arrive en finale de Roland-Garros, la Tchèque a depuis connu des périodes difficiles avec deux opérations au poignet (septembre 2019 et mai 2022) suivies à chaque fois d’une convalescence de six mois. C’est d’ailleurs en touriste que la gauchère s’était déplacée à Wimbledon la saison dernière.

“J’étais venue avec ma sœur pour voir ma meilleure amie jouer. C’est Miriam Kolodziejova. On jouait le double ensemble ici cette année. En 2022, elle disputait les qualifications pour la première fois. Avec ma sœur, nous sommes allées la voir à Roehampton puis on a passé une semaine à Londres. J’avais un plâtre. C’était juste après l’opération. Je n’ai pas joué pendant quasiment six mois donc c’était très difficile. Je suis tellement reconnaissante d’être ici. C’est dingue ce qu’il se passe. Je suis simplement heureuse d’être de nouveau sur le terrain et de jouer sans douleur.”

Cette légère insouciance accompagnée d’une plus grande expérience devrait permettre à Marketa Vondrousova d’aborder d’une manière plus calme sa deuxième finale de Grand Chelem. Car lors de l’apothéose parisienne en 2019, elle avait encaissé une lourde défaite (6-1, 6-3) face à Ashleigh Barty : “La première fois, j’étais très jeune, j’avais à peine 19 ans, c’était trop impressionnant pour moi à l’époque. Je n’étais pas prête pour un tel événement. Maintenant, je possède un peu plus de maturité, je sais quoi faire et je suis bien entourée. Je suis tout simplement une personne différente.”

Finale dames de Wimbledon 2023 ©IPM Graphics

La Tchèque, qui a battu à deux reprises Ons Jabeur cette année, partira peut-être avec un petit avantage psychologique en finale : “Ons possède un jeu similaire au mien, nous aimons les amorties. Elle a joué la finale ici aussi l’année dernière, elle a l’habitude de disputer des finales de Grand Chelem depuis un an. Voilà peut-être un avantage pour elle. De mon côté, je dois profiter du fait d’être gauchère. C’est un avantage, surtout sur le gazon. Un bon coup croisé dans le revers adverse est toujours utile.”

Assez pour s’imposer ? Réponse ce samedi…