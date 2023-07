Dans le premier set, Djokovic ne tarde pas à montrer qu’il est bien le maître des lieux sur la pelouse londonienne en s’emparant rapidement du service de l’Espagnol, avant de breaker une nouvelle fois quelques jeux plus tard pour prendre le large dans la première manche et l'emporter six jeux à un.

Loin d'être abattu, Alcaraz breake d'entrée le Djoker.... avant de perdre son service dans la foulée.