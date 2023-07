Carlos Alcaraz n’oubliera jamais l’édition 2023 de Wimbledon : “Je sais maintenant que je peux battre Novak en cinq sets”

À lire aussi

”Ce qui m’arrive est tout simplement génial. Remporter Wimbledon, c’est la réalisation d’un rêve, quelque chose qui me tenait vraiment à coeur. Pour être honnête, je ne pensais pas que cela arriverait si tôt dans ma carrière. Battre Novak Djokovic, à son meilleur niveau, ici sur le gazon londonien, c’est écrire l’histoire. Être le gars qui le bat après 10 ans d’invincibilité sur le court central du All England Club, c’est incroyable. Je n’oublierai jamais cet instant, c’est certain. Est-ce qu’en battant le Serbe j’ai envoyé un message à la nouvelle génération en montrant qu’il est possible de battre Nole dans un tel événement ? Je ne sais pas, je l’ai fait pour moi, pas pour ma génération.”

Surdoué du tennis qui évolue à une vitesse grand V, Carlos Alcaraz n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se remettre de la désillusion encaissée à Paris, il y a quelques semaines, quand rattrapé par ses émotions il fut pris de crampes lors de sa demi-finale face à Novak Djokovic.

”Vous savez, je suis un joueur totalement différent de ce que j’étais à Roland-Garros. J’ai grandi et appris de cette demi-finale. Cette fois, j’ai agi différemment avant le match. J’ai fait une préparation mentale différente, pour mieux gérer mes nerfs et la pression. Bien sûr, le jeu sur gazon est différent de celui sur terre battue. Mais je suis vraiment heureux d’avoir su rester dans le match, de ne pas avoir baissé les bras. Je me suis battu jusqu’au dernier point. Je pense vraiment que c’est le mental qui m’a permis de rester dans le match pendant cinq sets.”

"Cette victoire me servira dans le futur"

Car il faut l’avouer, les fans de l’Espagnol ont tremblé en voyant leur favori perdre le premier set 6-1. L’idée d’une punition frôlant leur esprit. Mais pas celui de Carlitos : “Franchement, le premier set, c’était difficile. Mais j’avais l’impression de bien jouer, que j’avais un bon niveau. J’ai eu des occasions de break. Mais quand vous ne saisissez pas les opportunités face à une légende comme Novak, c’est problématique. Il faut s’accrocher. Mais je savais que j’aurai des ouvertures dans le deuxième set, il fallait rester concentré. Après avoir gagné le deuxième set, tout allait mieux. Parce que si je l’avais perdu, je n’aurais probablement pas été en mesure de soulever le trophée. J’aurais sans doute perdu en trois sets secs. Gagner le deuxième set m’a donné confiance, m’a fait comprendre que je pouvais battre Novak sur ce court.”

Et cette victoire à Wimbledon dans de telles circonstances a aussi provoqué un déclic dans la tête du Murcien : “Peut-être qu’avant ce match, je pensais que je n’étais pas encore prêt pour battre Novak Djokovic en cinq sets, dans une finale épique comme celle-là. En restant fort physiquement et mentalement durant cinq sets face à une telle légende m’a sûrement appris beaucoup sur moi-même. Et cela me servira dans le futur, car maintenant je sais que je peux le battre et que je peux bien jouer contre lui pendant cinq sets. Si on se rejoue en Grand Chelem, je saurai m’en souvenir.”

”Il a pris le meilleur de Rafa, Roger et moi”

Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le Serbe qui semble avoir trouvé un nouveau rival suite à la retraite de Roger Federer et la longue absence pour blessures de Rafael Nadal. Un rival qui aurait pris le meilleur des trois membres du Big3.

”Beaucoup de gens disent qu’on retrouve dans son jeu quelque chose de Roger, Rafa et moi et je suis assez d’accord, expliqua l’homme aux 23 titres en Grand Chelem après sa défaite. En gros, il a pris le meilleur de nous trois. Il a cette résilience et cette maturité étonnante chez quelqu’un de 20 ans. Il a cette combativité, cette compétitivité très espagnole, une incroyable défense qu’on pouvait aussi retrouver chez Rafa. Son revers à deux mains possède des similitudes avec le mien. Un revers à deux mains, une grosse défense, la capacité d’adaptation, je dirais que ce furent mes forces ces dernières années et il les a aussi. Honnêtement, je n’ai jamais affronté quelqu’un qui lui ressemble. Roger et Rafa avaient leurs forces et leurs faiblesses propres, mais Carlos est un joueur très complet. Et je pense vraiment que c’est sa faculté d’adaptation qui lui permettra d’avoir une longue carrière et d’être victorieux sur toutes les surfaces.”

Carlos Alcaraz ne pouvait rêver à un plus bel adoubement.