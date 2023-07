Classement ATP : David Goffin remonte la pente, Carlos Alcaraz consolide sa place de N.1 mondial

Goffin, éliminé au troisième tour à Wimbledon, passe de la 123e à la 111e place. Derrière lui, on retrouve désormais Kimmer Coppejans qui profite de sa qualification dans le tableau final à Wimbledon et d'un quart de final à San Benedetto del Tronto pour gagner 26 positions, prendre la 162e place et dépasser Zizou Bergs (175e, +3). Joris De Loore est 211e (-14), Gauthier Onclin 215e (+1) et Raphaël Collignon 255e (-41).

En double, Sander Gillé (24e) et Joran Vliegen (26e) ont perdu une place chacun.