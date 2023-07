Le Suédois Mikael Ymer suspendu 18 mois pour avoir manqué trois contrôles antidopage

À lire aussi

La fédération avait requis deux ans. Le TAS a précisé que Ymer n'avait pas indiqué au préalable où il se trouverait les 22 avril, 10 août et 7 novembre 2021 et n'avait donc pu subir les contrôles antidopage prévus. Ymer contestait cette 3e absence, à Roanne, estimant qu'elle n'était pas de sa faute. Il n'a pas été suivi. "Je comprends que ces règles ont été mises en place pour protéger l'intégrité de notre sport et qu'elles ont une raison d'être. Cependant, je ne crois pas avoir enfreint ces règles et j'ai la conscience tranquille, Dieu m'en est témoin", ajoute le joueur sur Twitter.