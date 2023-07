L’un des secrets de Carlos Alcaraz : “Une grande souplesse naturelle”

”Le corps de Carlos n’a pas de secret pour moi, explique celui qui a rejoint le staff du Murcien en 2018. Je me souviens de la première fois où nous l’avons évalué. Il n’était pas construit comme maintenant. Nous l’avons fait évoluer.”

Avec en janvier 2022 une transformation physique qui saute aux yeux du grand public quand Alcaraz évolue en Australie avec des t-shirts sans manches laissant voir sa musculature : “Les gens disaient : 'Mon Dieu, quel changement physique'. Mais il y avait trois ans de travail derrière cela. Notre objectif était de donner à Carlos plus de masse musculaire, de prendre de la force, d’être plus résistant, plus fort et plus rapide.”

À lire aussi

La génétique de l’Espagnol représente aussi un cadeau du ciel : “Il possède une grande souplesse naturelle. Nous avons su profiter du fait qu’il ne perd pas cette flexibilité et génère de la puissance dans les situations d’ouverture, comme les grands écarts. En ce sens, il ressemble beaucoup à Djokovic.”

Ce qui procure d’ailleurs certaines frayeurs à Juanjo Moreno quand il voit Carlitos dans des situations extrêmes : “Des positions articulaires qui vont au-delà de la normale. Mon cœur frétille parce que je sais que ces positions sollicitent le tendon. La blessure peut surgir. On a dû travailler pour contrôler et gérer cette puissance. Nous avons réussi à tirer parti de cette prédisposition génétique pour faire comme les roues d’une voiture, avoir de la puissance avec du contrôle.”

Le résultat est impressionnant.