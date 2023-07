Prendre le meilleur du Big Three pour devenir le Big One !

La façon dont Carlos Alcaraz, 20 ans, a pris le pouvoir au sommet du tennis mondial est complètement bluffante. Le prodige ne semble se poser aucune question existentielle sur un court. Il se laisse simplement guider par son talent, sa force athlétique et sa vraie-fausse naïveté. Porté par sa folle jeunesse et le plaisir de croquer dans la pomme. Avec seulement, à son compteur, une dizaine de matches sur gazon durant toute sa carrière, il a remporté le tournoi de Wimbledon au nez et à la barbe de tous les herbivores de grand chemin. C’est du jamais-vu ! Un peu comme si le Murcien était devenu Martien. Comme le disait Novak Djokovic, Alcaraz est un joueur différent. Quelque part, il a pris meilleur du Big Three – Federer, Nadal et Djoko – pour se tailler un costume de Big One. À l’analyse, on ne sait trop si l’Espagnol est un attaquant ou un défenseur, un marathonien ou un sprinter, un tacticien ou un flambeur. Il est tout à la fois. Déboussolant, extrême, toujours en équilibre sur le fil du rasoir. Une sorte de champion 2.0, venu de nulle part. Un “Special one” comme dirait Jose Mourinho. En attendant, quel coup de jeune en un coup de raquette : Carlitos est né en 2003, l’année où Roger Federer remportait son premier sacre en Grand Chelem. Le voilà déjà n°1 mondial avec deux titres du Grand Chelem dans sa musette. En attendant mieux si son corps, déjà soumis à toutes les tortures, résiste et si sa tête, actuellement sur un nuage, conserve son innocence.