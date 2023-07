Découvrez Toptenn, l’application tennis du moment créée par Nicolas Demeroutis : “Comme un entraîneur de poche”

”Quand je regardais les gens qui venaient jouer dans mon club, je voyais qu’ils tapaient beaucoup de balles mais qu’ils ne faisaient pas grand-chose d’autre, explique le joueur-entraîneur de 22 ans, ancien A20. Je trouvais cela dommage qu’ils ne puissent pas évoluer sans prendre un coach. Donc, j’ai lancé une petite base d’exercices à réaliser quand on joue à deux ou à quatre mais je ne savais pas comment la diffuser. Puis est venue l’idée de l’application.”

Une application qui se veut ambitieuse : “Elle permet de s’entraîner comme un pro avec une panoplie d’exercices créés en partie par des coachs ATP. On retrouve des exercices pour des niveaux de joueurs différents : du débutant au confirmé. En fonction de ce que le joueur veut travailler et son niveau, il peut se diriger vers une gamme d’exercices. Il y a une liste qui se trie avec les choix du joueur et à la fin il reste les bons modules demandés pour travailler le coup choisi. C’est une manière d’apprendre soi-même avec un coach de poche. De nos jours, dans de nombreux domaines, les gens essaient d’acquérir des connaissances via Internet avec des conseils qu’on peut retrouver dans des vidéos ou des applications. Je me suis dit que j’avais ma carte à jouer là-dedans.”

Avec une réalisation qui a demandé du temps à celui qui entraîne au club de Thuin : “J’ai tout codé de A à Z alors qu’au départ je ne suis pas très ordinateur. Je me suis lancé en septembre 2022 et j’ai appris à coder. J’ai travaillé sur le projet non-stop de septembre à fin mai 2023. Je passais au moins six heures par jour sur mon PC. J’ai un concurrent mais je ne trouve pas son application très intuitive. Toptenn commence à bien tourner sur les réseaux sociaux. Je reçois pas mal de retours d’utilisateurs. Au départ c’était des connaissances et maintenant des inconnus qui ont téléchargé l’application.”

Avec 2000 utilisateurs et 100 abonnements en l’espace de quelques semaines, Toptenn, qui s’est classé dans le top 100 d’Apple dans la rubrique santé et forme, connaît un beau début de vie : “L’objectif est de pouvoir être rémunéré pour le travail que j’ai fourni. J’ai proposé un abonnement à 29,99 euros par an qui donne accès à tous les exercices. Ce n’est même pas le prix de deux heures de cours. Il y a aussi une petite partie gratuite. J’espère que l’application va évoluer. Ici je travaille avec des images sympathiques pour expliquer les exercices : des petits bonshommes. C’est facile et très clair. L’objectif ce serait d’évoluer sur des vidéos. Pour l’instant, je suis axé joueurs mais j’aimerais aussi ajouter une partie pour les coachs et une zone challenge. Il y a des idées à peaufiner, à explorer. Il y a actuellement plus de 120 exercices et j’en rajoute dix par mois.”

Nicolas Demeroutis qui prend la pose avec Germain Gigounon, David Goffin et son papa, Yannis.

Toptenn est actuellement disponible sur Apple en Français, avec une version anglaise en préparation : “Je dois encore développer l’application sur Android. Je vais voir si je me lance là-dedans tout seul ou si j’attends un peu des rentrées financières pour trouver quelqu’un qui m’aide. Je rappelle qu’à la base je suis joueur et entraîneur de tennis et pas développeur (rires).”

Fils de Yannis Demeroutis, l’actuel co-entraîneur de David Goffin avec Germain Gigounon, Nicolas peut compter sur un coup de pouce de son paternel : “J’ai réalisé des vidéos qu’on retrouve sur les réseaux sociaux (NdlR : toptenn.app sur Instagram) pour faire de la publicité. Je donne dedans des petits conseils puis je renvoie les gens sur l’application.”

Avec bien évidemment le soutien et l’aide de papa : “Je trouvais son projet un peu fou au départ, expliquait Yannis Demeroutis. Maintenant je suis fier de son travail car il s’est investi sans compter depuis de nombreux mois. Il a passé des heures et des heures sur son application. Je trouve que c’est un merveilleux outil. Avec Germain, on intervient, on l’aide à trouver des exercices. Il y a des séances qu’on prépare et on les note pour Nicolas.”