Le premier set a été très équilibré et Mertens a dû attendre le jeu décisif, remporté 7/3, pour s'adjuger le gain de la première manche. La Limbourgeoise a connu un deuxième set plus compliqué en perdant son service dans les troisième et cinquième jeux et Masarova en a profité pour égaliser à un set partout.

La victoire s'est jouée dans le super jeu décisif où Mertens a rapidement pris les commandes pour ne plus les lâcher et l'emporter 10 points à 5 et offrir un premier point à la Belgique. Dans la foulée, David Goffin, 111e mondial, affrontera le N.1 mondial Carlos Alcaraz, fraîchement vainqueur de Wimbledon, avant le double mixte.

Jeudi, la Belgique s'était inclinée 2-1 contre la Croatie après une défaite dans le double mixte décisif. Samedi, l'Espagne affrontera la Croatie.

La Hopman Cup fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. Les vainqueurs de chacun des deux groupes s'affrontent en finale dimanche

La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges s'étaient alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner.