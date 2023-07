US Open : David Goffin pourra-t-il éviter les qualifications ?

Entré dans le tableau principal de Roland-Garros suite au retrait de plusieurs joueurs et dans celui de Wimbledon grâce à une invitation donnée par les organisateurs du Grand Chelem anglais, David Goffin pourrait bien ne pas échapper aux qualifications de l’US Open (28 août – 10 septembre). Les dirigeants du tournoi américain ont sorti cette semaine la première liste d’entrée pour le dernier Majeur de la saison. Chez les hommes, le cut se situe à la 96e place mondiale. Actuellement 111e au ranking de l’ATP, le Liégeois, qui va jouer cette semaine la Hopman Cup avant d’enchaîner sur les Challengers de Vérone et de Saint-Marin, est actuellement quatorzième remplaçant. Avec le jeu des invitations et des forfaits, il va se rapprocher du cut mais cela pourrait être, cette fois-ci, trop juste. Il faut savoir que neuf joueurs ont utilisé un classement protégé pour entrer dans le tableau principal : Marin Cilic, Reilly Opelka, Milos Raonic, Gaël Monfils, Lloyd Harris, Kei Nishikori, Hugo Dellien, Guido Pella et Jiri Vesely. S’il dispute les qualifications, David Goffin devrait y retrouver d’autres Belges : Kimmer Coppejans (ATP 162), Zizou Bergs (ATP 175), Joris De Loore (ATP 211) et Gauthier Onclin (ATP 215). En ce qui concerne Raphaël Collignon (ATP 255), qui soigne une fracture de fatigue, et Michaël Geerts (ATP 262), une présence dans les qualifications n’est pas encore assurée.