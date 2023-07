ATP Bastad : un duel entre Casper Ruud et Andrey Rublev en finale

Andrey Rublev, 7e mondial et tête de série N.2, a lui pris le dessus sur l'Argentin Francisco Cerundolo, 20e mondial et tête de série N.4, avec une victoire en trois sets 7-6 (8/6), 6-7 (7/9), 6-3. Le Russe jouera la 22e finale de sa carrière, la 5e cette saison après celle remportée au Masters 1000 de Monte-Carlo et celles perdues à Dubai, Banja Luka et Halle.