Pas de finale mais un bilan positif pour David Goffin et Elise Mertens à la Hopman Cup: "De chouettes matches à jouer"

"C'est une chouette compétition", avait confié David Goffin après la victoire contre l'Espagne. "Le fait de jouer des doubles mixtes rend les choses particulières. Nous en avons déjà fait quelques-uns en Hopman Cup et en United Cup. Ce sont des formats assez sympas où il règne souvent une bonne ambiance. Elise et moi, nous nous entendons bien et nous prenons beaucoup de plaisir à disputer ce genre de rencontres. Le cadre est super, même s'il fait un peu trop chaud. J'espère qu'il y aura quelques degrés de moins l'an prochain. Mais c'est cool, il y a du monde et ce sont de chouettes matches à jouer."