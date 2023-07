Secrétaire du BDPT, Kurt Van Dam a pris part au tournoi à Liège en compagnie des meilleures paires belges dans cette catégorie. Il est né sourd. “Mais mes parents pensaient que mon handicap était la conséquence d’une méningite”, commence l’homme originaire de Zaventem.

Jusqu’à 17 ans, il a fréquenté une école pour sourds à Berchem-Sainte-Agathe. “Par la suite, je suis passé à l’enseignement normal avec les entendants.”

Diplômé en ingénieur civil, il œuvre depuis 20 ans pour la stabilité des pylônes à haute tension chez Elia. “Là où il y a une volonté, il y a un chemin est donc ma devise.”

Durant la pandémie de Covid, il est entré dans la cage. Joueur de tennis de table, il ne pouvait plus s’adonner à sa passion. Il a découvert le padel. “Depuis lors, j’ai attrapé le virus du padel. J’ai même arrêté le tennis de table.”

Au fil des dernières années, il a gravi un à un les classements pour se hisser en P400. “Mon objectif est d’atteindre un classement P500 pour suivre mon binôme habituel et également mon filleul Dylan Mallieu, mais pas plus, parce que je ne suis plus jeune comme lui, ajoute l’homme de 45 ans. Néanmoins, j’apprécierai toujours le jeu pour la stratégie qu’il offre et les contacts sociaux qu’il permet.”

Sport collectif, le padel impose une parfaite synchronisation avec son partenaire. La communication est essentielle pour être placé correctement. Kurt Van Dam a trouvé d’autres techniques. “Au padel, la communication avec le binôme est très importante. Il va sans dire qu’elle est plus difficile avec les sourds qu’avec les entendants. Lorsqu’une balle arrive au milieu de deux joueurs, l’un d’eux essaie de signaler à l’autre, par un geste clair de la main, qu’il va prendre la balle, mais il n’y parvient pas toujours. Même lorsqu’on lui donne un lob et qu’il doit revenir en courant, il n’est pas évident de dire à l’autre joueur où se tiendront les adversaires. Mais, en général, les sourds s’adaptent et essaient de tirer le meilleur parti de la situation, comme dans la vie de tous les jours.”

Le comptage des points aussi est plus compliqué. “Avec les sourds, le score est annoncé en langue des signes. Lors de ce championnat de Belgique de padel, nous avons travaillé pour la première fois avec des tableaux d’affichage électroniques de la marque Wescore et cela a été perçu comme très positif, car un arbitre suit le score à l’aide d’une télécommande. Cela crée moins de stress et plus de concentration pour les joueurs.”

À ce jour, la Belgian Deaf Padel Tour compte 126 affiliés. Le prochain défi, ce sera d’atteindre les 150, puis les 200…