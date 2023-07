Arthur De Greef et Bruno Taloche au match exhibition du Belgian Open !

Cela fait un an qu’il était attendu et il revient en force. Le Belgian Open, plus grand tournoi international de tennis en fauteuil roulant, a débuté ce mercredi dans les installations du TC Géronsart, à Jambes. Si l’entrée est gratuite, les organisateurs vont gâter les spectateurs puisqu’ils organisent un match exhibition ce jeudi à 19h, qui devrait rester dans les annales.