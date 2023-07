Joachim Gérard présent au Belgian Open : “On a de la chance de faire de ce sport notre métier”

Joachim Gérard est le champion en titre. ©Yannic Hobé

La pression du favori

”Au Belgian Open, il y a toujours une bonne ambiance, que ce soit par rapport à l’organisation, aux joueurs ou aux spectateurs. Tous les tournois sont des objectifs. Donc je m’aligne pour gagner, en effet. Il y aura de la pression, mais cela va me motiver aussi. Il faut savoir tirer bénéfice de tout. Cela fait partie du jeu. L’une des plus grandes athlètes du tennis mondial a dit : 'La pression est un privilège.' Pourquoi ? On a de la chance de faire de ce sport notre métier. Avoir la pression, cela veut dire qu’il y a de l’enjeu. Et s’il y a de l’enjeu, cela veut dire qu’on peut être compétitif et prétendre au titre. Cela peut paralyser, mais il faut le tourner dans le bon sens et l’utiliser en tant qu’arme.”

Jouer à la maison

”Namur, c’est devenu ma maison depuis un an puisque j’habite à 300 mètres maintenant. C’est le premier tournoi international, que j’ai fait en 2001. Je n’ai raté aucune édition. C’est toujours spécial de jouer à la maison, d’être devant ses proches et ses amis. J’espère me montrer à la hauteur. Je sais que le public sera là. Maintenant, les matchs vont-ils se jouer ? C’est autre chose (sourires). Jouer sur dur, ce serait meilleur pour moi afin de préparer le tournoi de la semaine prochaine. Maintenant, je ne suis pas le seul dans le cas. On est tous dans les mêmes conditions.”

Il y a aura de beaux matchs et de l'ambiance au Belgian Open

Différences entre dur et terre battue

”Le déplacement en fauteuil est un peu différent. On va plus glisser sur terre battue que sur dur. Il faudra prendre ça en compte. Les replacements, la manière dont on va jouer pour placer la balle par rapport à l’adversaire, ce sera différent. Sinon, c’est comme chez les valides. Les coups avec plus d’effet prendront plus sur terre battue que sur dur. Moi, je suis plus surface rapide de base. La terre battue est une surface dite lente. Je suis normalement moins apte à gagner des matchs sur terre battue. Mais j’ai déjà remporté des tournois dessus.”

3 000 euros pour le vainqueur

”C’est la dure loi du tennis en fauteuil. Le tournoi fait son maximum (NdlR : l’an passé, il était reparti avec à peu près 3 000 €). Par rapport au statut du tournoi, il y a un minimum de prize-money à respecter. Dans l’état actuel des choses, avec la crise économique, ce n’est pas toujours facile. De temps en temps, certains tournois mettent un peu plus. Cela fait plaisir aux joueurs. C’est rare lors d’un tournoi qu’on puisse rembourser ce qu’on a dépensé. Je vais m’entraîner avec un Japonais, qui est présent avec coach et kiné. Une semaine comme ça, ça va lui coûter plus de 1 000 euros. Et encore, je ne sais pas s’il y a les transports. S’il remporte le tournoi, il se rembourse à peine. Et quand il part, c’est trois semaines d’affilée. Les joueurs ici viennent gagner des points, un peu d’argent. Les Grands chelems, c’est un autre monde en termes d’argent.”

Le top 15 mondial peut vivre de son sport

”On peut comparer cela au tennis valide. On dit souvent que le top 100 vit de son sport, chez les valides, parce qu’ils se qualifient pour les Grands Chelems. Soit le top 15 chez nous. Les autres vont en vivre peut-être, mais plus difficilement. Ils vont gagner moins d’argent, puisque les Grands Chelems rapportent plus d’argent. Ce sont des organisations incroyables qui brassent des milliards chaque année. C’est grâce à cela que, nous, on peut en vivre. J’ai des sponsors, mais si demain il y en a qui frappe à ma porte, ce sera toujours avec grand plaisir.”

Évolution du tennis-fauteuil

”Maintenant, le tennis est vraiment devenu un sport professionnel, le plus pro en handisport quasi, même si beaucoup de sports se développent. On a la chance de côtoyer les plus grands sur les Grands Chelems, d’être rémunéré alors que certains sports valides ne rémunèrent pas ou très peu. Certes on aimerait bien que ce soit toujours plus pro, mais ça évolue. Au niveau du jeu, cela a aussi beaucoup changé. Dans le top 10, top 20, de nos jours, on peut dire que c’est notre métier. J’ai récemment discuté avec un ancien n°1 mondial, qui me disait qu’avant, il dormait dans les dortoirs. Maintenant, je dors dans des hôtels 3 à 4 étoiles minimum. Cela nous coûte plus cher, mais c’est aussi parce qu’on a les moyens de le faire, parce qu’on est pro. “

Bilan 2023

”Je suis quand même à trois tournois gagnés cette année sur les treize auxquels j’ai participé. Quand je ne gagne pas un tournoi, c’est une déception au niveau résultats et performance. Parce que je sais que je peux faire mieux. L’objectif est toujours de faire mieux, c’est pour ça que la déception est présente lorsqu’il y a une défaite.”

Fier d’une carrière… loin d’être terminée

”Je suis très fier de ce que j’ai réussi à faire jusqu’à présent, avec des déceptions et des regrets. Il ne faut pas cracher sur ce que j’ai déjà fait et ce que je vais encore faire. J’ai encore pas mal d’années devant moi. Mon palmarès actuel est effectivement le plus fourni en tennis belge, valides et invalides confondus. C’est incroyable de dire que j’écris l’histoire du tennis belge, que je sois valide ou pas. J’ai des objectifs à court terme comme à plus long terme. Il y a d’abord les Grands Chelems à venir avec l’US Open, fin août, début septembre. Il y a les autres tournois et, bien sûr, au niveau du classement mondial, pourquoi ne pas essayer de retrouver la première place ? C’est un objectif. Et puis il y a les Jeux de Paris d’ici un peu plus d’un an. L’objectif sera d’aller chercher la médaille d’or (NdlR : il en a obtenu une en bronze à Rio). Je vais tenter de la chercher en simple. Malheureusement, en double, il n’y a pas assez d’athlètes en Belgique, de bon niveau en plus. Donc je ne pense pas pouvoir participer en double aux Jeux.”

Le tennis-fauteuil en Belgique

”Il y a trois tournois internationaux en Belgique. Géronsart, c’est le plus gros. Il y a un IFT 3 à Ath à la mi-août et il y a eu un à Leuven la semaine passée (le Mémorial Jens Vanherck, un Futures, ne se dispute pas). Avoir trois tournois en Belgique, dans notre petit pays, avec le nombre de pratiquants qu’on a, c’est déjà très bien. On essaie de développer le sport. Mais à côté de cela, il y a encore de petits tournois nationaux, les critériums, qui permettent à des joueurs d’un niveau plus bas de pouvoir pratiquer et s’amuser sans devoir venir sur les tournois internationaux.”

Un exemple à suivre

”J’ai conscience de ce rôle d’exemple. J’ai déjà reçu beaucoup de témoignages touchants, c’est motivant. De base, je le fais pour moi. C’est mon métier, j’adore le faire. À côté de cela, on a un retour incroyable. Si je peux à travers mon sport, mon métier, donner des vocations à d’autres personnes, c’est avec grand plaisir.”

Les jeunes qui poussent

”Tout le monde peut être compétitif, peu importe l’âge. Tokito Oda (qui n’a malheureusement pas pu disputer le Belgian Open), c’est une perle rare du tennis. À 17 ans, il montre qu’à partir du moment où on met les choses en place, qu’on commence tôt, on peut arriver à faire de très grandes choses, très, très vite (il vient de remporter Roland-Garros et Wimbledon). Comme Alcaraz. Le tennis a aussi évolué beaucoup. Quand je suis arrivé, c’était un sport beaucoup moins professionnel et qui a évolué avec le temps. On poussait plus la balle avant, maintenant on la frappe. Pour Oda, qui a vécu avec la manière de frapper dès le début, cela devient naturel. Et il le fait incroyablement bien.”

Tokito Oda vient de remporter Roland-Garros et Wimbledon. ©AFP/ Presse Sports

Après le tennis

”Pourquoi pas devenir coach ou travailler à la Fédération ? Je suis le premier à dire qu’on n’est pas tous faits pour être coachs. Ce n’est pas parce qu’on est l’un des meilleurs joueurs du monde qu’on peut coacher. On n’y est pas encore non plus. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense parfois à l’arrêt de la carrière, cela fait partie du métier. Mais ce n’est pas quelque chose qui me trotte dans la tête tous les jours. Le plus important à l’heure actuelle est de m’entraîner, de voir ce que je suis capable de faire.”