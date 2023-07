ATP Hambourg: Sander Gillé et Joran Vliegen se qualifient pour leur 4e finale de la saison

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour la finale du double du tournoi de tennis ATP 500 d'Hambourg, joué sur terre battue et doté de 1.831.515 euros, vendredi en Allemagne. Gillé (ATP 24 en double) et Vliegen (ATP 25), qui forment la paire tête de série N.4, se sont imposés 6-3, 6-4 contre les Autrichiens Alexander Erler (ATP 38) et Lucas Miedler (ATP 39). La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes.