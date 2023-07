WTA Varsovie : Wickmayer résiste à Swiatek et devra terminer son match dimanche, "Je suis super contente de ma journée"

Les deux joueuses disputaient leur deuxième rencontre de la journée après le report de leurs quarts de finale prévus vendredi en raison de la pluie. Victorieuse de la Britannique Heather Watson (WTA 146), 6-4, 6-3 dans l'après-midi, l'Anversoise, 33 ans, a ensuite vu son match contre la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) interrompu par l'obscurité à 6-1, 5-5 en sa défaveur après avoir sauvé trois balles de match.

"Je suis super contente de ma journée", a-t-elle confié à Belga. "J'ai très bien joué contre Watson après un début de match difficile où j'ai été menée 4-1. Et je donne tout ce que j'ai contre Swiatek. Je suis fière d'être bien revenue alors que j'étais dos au mur (menée 5-2 double break, ndlr). J'ai dû m'engager plus, mais sans forcer, dès qu'il y avait l'occasion. Et cela a payé. Malheureusement, le court central ici ne dispose pas d'un éclairage artificiel et il faudra revenir demain à 12h. J'espère que je réussirai à gagner le deuxième set et à réaliser une belle remontée."

Wickmayer joue à Varsovie sa première demi-finale d'un tournoi WTA 250 depuis septembre 2017 à Guangzhou. Cette performance lui permettra de retrouver le top-100 mondial au prochain classement de la WTA, lundi.

La gagnante rencontrera en finale l'Allemande Laura Siegemund, 153e joueuse mondiale, qui a battu sa compatriote Tatjana Maria (WTA 65) 5-7, 6-3, 6-4 en 2 heures et 56 minutes. Siegemund visera un troisième titre en simple.

Dimanche, Wickmayer disputera aussi la finale du double aux côtés de Watson contre les Polonaises Weronika Falkowska et Katarzyna Piter.