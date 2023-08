David Goffin, Elise Mertens, Sander Gillé, Joran Vliegen et les autres Belges, comment peuvent-ils rejoindre les Jeux de Paris 2024 ?

Top 56 en simple

Dans des tableaux qui comprendront 64 joueurs et joueuses en simple, les athlètes qui seront classés dans le top 56 des rankings ATP et WTA le lundi 10 juin 2024, soit au lendemain des finales de Roland-Garros, seront qualifiés pour les Jeux de Paris. Un cut qui pourrait être plus bas selon les absences mais aussi la règle qui impose un maximum de quatre athlètes d’un même pays dans les tableaux de simple. Si on prend le classement ATP de ce lundi en exemple, l’Américain Christopher Eubanks, 29e mondial, pourrait louper les Jeux car il est devancé par quatre de ses compatriotes au ranking : Taylor Fritz (ATP 9), Frances Tiafoe (ATP 10), Tommy Paul (ATP 14) et Sebastian Korda (ATP 26). Pour les nations fortes, il faudra aussi tenir compte du fait que chaque pays ne peut aligner qu’un maximum de six athlètes hommes et six athlètes femmes pour toutes les disciplines (simple, double dames, double hommes et mixte). Pour en revenir à la Belgique, il faudrait que dans les dix prochains mois David Goffin (ATP 100) retrouve de sa superbe pour avoir une chance de participer à sa 3e olympiade après celles de 2012 et 2016. Chez les femmes, seule Elise Mertens est actuellement classée en ordre utile (WTA 29). Pour toutes les autres, Yanina Wickmayer (WTA 93), Ysaline Bonaventure (WTA 110), Greet Minnen (WTA 112) et Maryna Zanevska (WTA 113), c’est encore un rêve lointain.

Elise Mertens et Alison Van Uytvanck avaient défendu les couleurs de la Belgique lors des derniers Jeux à Tokyo.

Doubles : top 10 puis classement combiné

Comme pour les simples, les classements du 10 juin 2024 seront prépondérants pour se qualifier pour les Jeux où des tableaux de 32 paires (deux au maximum par pays) seront mis en place. Mais suite à une obligation de quotas, 86 athlètes hommes et 86 femmes pour l’ensemble des épreuves, seules les 24 premières paires seront admises directement. Comment ? Les athlètes figurant parmi les dix premiers (ères) au classement de double seront admis (es) dans les épreuves de double pour autant que leur partenaire soit dans le top 300 en simple ou en double et que le choix de ce partenaire ne fasse pas dépasser le quota du pays. Actuellement, Elise Mertens (WTA 6) pourrait jouer avec Greet Minnen (WTA 52), Kimberley Zimmermann (WTA 56), Yanina Wickmayer (WTA 66), Magali Kempen (WTA 166) ou Sofia Costoulas (WTA 246).

Les places supplémentaires jusqu’à la 24e paire sur admission directe seront attribuées aux duos les mieux classés sur base de leur classement combiné. Actuellement 23e et 24e au ranking du double, Joran Vliegen et Sander Gillé entreraient dans le tableau. En ce qui concerne le mixte, les 16 paires seront composées de joueurs admis dans les tableaux de simples et/ou de doubles. Les places seront attribuées aux paires (une par pays) les mieux classées selon leur classement combiné.

Rafael Nadal lors de son titre en 2008 à Pékin. ©Mis / Icon Sport

Le cas Rafael Nadal

Quid de Rafael Nadal ? Absent des courts depuis des mois et incapable de donner une date de reprise, l’Espagnol (ATP 139) n’entre pas dans les critères de qualification. Inquiétant ou pas ? Pas encore. S’il revient à son meilleur niveau en janvier, Rafa aura tout le temps de décrocher les points pour revenir dans le top 56 mondial. D’autant plus qu’il recevra des invitations sur tous les tournois. Pour les Jeux, les joueurs doivent théoriquement répondre à certains critères comme des participations à la Coupe Davis en 2023 et/ou 2024. Mais il existe des critères d’exception comme une blessure; ce qui est le cas du Majorquin, médaillé d’or en simple lors des JO de Pékin. L’Espagnol pourrait aussi faire valoir un classement protégé. Enfin, le comité d’organisation se garde sous le coude une invitation pour un ancien médaillé d’or ou vainqueur d’un Grand Chelem qui ne répondrait pas aux critères. Mais ce dernier doit se situer dans le top 400 et ne pas faire dépasser le quota national de son pays suite aux qualifications directes. Et là il y a un petit problème pour Nadal. Actuellement, Alcaraz, Carreno Busta, Bautista Agut et Davidovich Fokina se situent dans le top 40.