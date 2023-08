Gustavo Fernandez après sa victoire au Belgian Open: "On ne gagne pas toujours assez pour couvrir les dépenses"

S'il s'est imposé en région namuroise, l'année avait mal commencé pour l'Argentin. " J'ai eu quelques problèmes de santé jusque mai à peu près, confie-t-il. Mais j'ai réussi à obtenir de bons résultats et je me suis battu pour être au top. M'être imposé lors du French Rivier Open est un très bon résultat. J'y ai disputé de bonnes rencontres et je me suis bien battu. Au final, je dirais que c'est une très bonne saison. Ce n'est pas qu'une question de victoires, mais aussi de ressenti lorsqu'on constate à quel niveau on joue. Je travaille beaucoup pour atteindre un bon niveau et ça se passe bien actuellement."

Place cette semaine au British Open, qui se joue sur dur. "Pour le moment, je suis en bonne santé ; c'est la priorité, assure celui qui a été victime d'un problème à la moelle épinière à 18 mois. J'espère être capable de jouer sans que quelque chose me perturbe. Je pourrais alors me battre pour remporter des titres."

Comme tout athlète, l'Argentin songe aux Jeux de Paris, en 2024 : "Bien sûr, c'est dans un coin de ma tête. Je n'ai pas de médaille paralympique, constate le porte-drapeau de sa délégation à Rio. Je dois me préparer mais la vie en tennis est très dynamique et c'est mieux de ne pas trop penser au futur. Il faut s'y préparer mais le plus important est d'être dans le moment présent. Après le British Open, il sera temps de prendre un peu de repos. Je veux être prêt à 100 % afin d'être capable de ramener une médaille l'an prochain."

Une équipe avec lui

Lorsqu'il se rend à un tournoi, Gustavo Fernandez ne vient pas tout seul. Il se déplace avec une équipe. Et ce n'est facile tous les jours de s'en sortir. "Dans les tournois du Grand Chelem, on gagne un petit plus d'argent que dans les tournois réguliers, admet celui qui côtoie à cette occasion les stars "valides" du tennis, qui montrent du respect pour leurs homologues. En temps normal, on ne gagne pas tellement d'argent. Ce n'est pas toujours assez afin de couvrir les dépenses pour venir. On doit trouver des moyens. Mais cela s'améliore au fil des années. J'espère que les conditions seront encore meilleures à l'avenir. Le sponsoring, c'est important. Sans cela, ce serait impossible de se rendre sur les tournois parce que le prize-money ne couvre pas tout. Pour les Européens, c'est dur de trouver des sponsors. Pour les joueurs plus lointains, encore plus. D'autant plus quand on vient d'un pays moins puissant financièrement."

Comme tout un chacun, en raison de la crise actuelle, il faut bien respecter son budget afin de ne pas se mettre dans le rouge. "À chaque saison qui commence, on regarde ce qu'on peut faire, si cela respectera le budget ou pas, souffle le natif de Rio Tercero, dont les frères jouent au basket-ball. C'est une partie de notre travail et on doit le faire. Heureusement, les conditions se sont améliorées et on doit moins s'inquiéter quant à l'argent. Je ne peux pas trop me plaindre. Après des années de dur labeur, cela va pour moi. Les sponsors sont présents. Et si la frustration me gagne, je perds sur le terrain. Je dois faire de mieux pour que la société change d'avis. Le tennis en fauteuil devient meilleur. Les gens doivent nous voir comme des athlètes professionnels et nous supporter. Ainsi, nous obtiendrons plus de sponsors, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure carrière. Au fil des années, en Argentine, on me voit maintenant vraiment comme un athlète professionnel. Mais bien sûr, il y a toujours du travail à faire. C'est important de s'améliorer."

En attendant, les enfants ne voient en Gustavo Fernandez qu'une star, abordable en plus. "Les gens ont besoin d'exemples, explique le sympathique joueur. J'ai moi-même des gens qui m'ont inspiré et après, il faut suivre ses passions. Je peux motiver un joueur et lui dire qu'il peut rêver. On peut bien sûr inspirer des gens. Les gens en fauteuil doivent pouvoir rêver et faire ce qu'ils veulent. Si vous croyez en vous-même, c'est possible de réaliser ce que vous voulez."