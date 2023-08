Les tournois Challengers, le nouveau quotidien de David Goffin

Programmation plus compliquée

Quand un joueur appartient au gotha du tennis mondial, son programme se dessine naturellement avec des présences assurées dans les tournois du Grand Chelem et même obligatoires dans les Masters 1000. Entre ces événements, les joueurs peuvent choisir les étapes, selon leurs affinités et les garanties offertes, où ils déposeront leurs valises pour disputer ATP 500 et 250. Pour Goffin, ce n’est plus le cas. Et donc, avec l’aide précieuse de Germain Gigounon, il doit se construire un programme le plus cohérent possible en analysant les tournois Challengers les plus intéressants où il peut se rendre. Ceux qui s’inscrivent dans une logique de travail, mais peut-être aussi ceux où la concurrence sera moins grande pour avoir plus de chances d’aller chercher les précieux points nécessaires à un retour dans le top 50. Dans un passé pas si lointain, jamais le Liégeois n’aurait joué, comme cette année, sur terre battue fin juillet-début août avant d’enchaîner avec la saison sur dur.

À lire aussi

Conditions de jeu différentes, joueurs dangereux

Passer du circuit ATP au Challenger, c’est comme passer d’un hôtel cinq étoiles à un quatre ou trois étoiles. Malgré les efforts des organisateurs, les conditions sont parfois plus difficiles. Sur le tournoi d’Ilkley avant Wimbledon, on se souviendra avoir vu Goffin évoluer sur un court en herbe assez abîmé, installé sur le bord d’une route, avec des haut-parleurs qui crachaient des informations pendant les échanges. En ce qui concerne les adversaires de notre compatriote, qui se présente sur ces compétitions comme tête de série, les noms ne sont pas toujours très ronflants, mais les pièges bien présents avec des joueurs aux qualités certaines qui n’espèrent qu’une chose, se payer le scalp d’un ancien top 10, finaliste d’un Masters. Arriver sur ces tournois sans une mentalité de guerrier conduira Goffin droit dans le mur et fera naître une spirale négative.

Points assez importants

Même si le circuit Challenger représente le circuit secondaire du tennis mondial, il est possible d’y réaliser des opérations très intéressantes au niveau des points. Avec 100 ou 125 points offerts aux vainqueurs de certains tournois, l’enchaînement de plusieurs bons résultats peut vous permettre de retrouver un ranking intéressant dans le top 100. C’est d’ailleurs en s’imposant au Challenger de Louvain-la-Neuve en janvier dernier que Goffin a pris le plus gros capital-points (125) de sa saison. En 2023, le Liégeois a quasiment pris la moitié de ses unités (232 pour 262) sur des Challengers. Par contre, ce n’est pas là qu’il va s’enrichir, les montants des primes ne ressemblent en rien à ce que les joueurs pros peuvent décrocher à des échelons plus élevés. Les 41 000 dollars gagnés par le natif de Rocourt sur les Challengers en 2023 ne représentent même pas 10 % de ses gains cette saison (474 000 dollars).