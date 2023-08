Huit Belges devraient passer par les qualifications : l’US Open commence une semaine plus tôt pour nos compatriotes

Reprise en septembre pour Van Uytvanck

Du côté des femmes, Yanina Wickmayer, qui est huitième réserviste, peut encore espérer basculer dans le tirage principal. L’Anversoise, demi-finaliste à New York en 2009 et de retour dans le top 100 après la naissance de sa fille, a également demandé une wild-card. Mais avant de traverser l’Atlantique, Yanina devra soigner un dos douloureux qui l’a obligée à abandonner à l’Open de Prague ce jeudi. Greet Minnen, qui sera tête de série, et Marie Benoit seront aussi présentes dans les qualifications. Ce qui ne sera pas le cas d’Ysaline Bonaventure, qui poursuit le break dans sa carrière. En ce qui concerne Alison Van Uytvanck, blessée au dos et qui n’a plus joué depuis février, elle va reprendre la compétition le 11 septembre si sa revalidation se poursuit bien.

Du côté des hommes, cinq joueurs entrent en ligne de compte pour les qualifications : Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Joris De Loore, Gauthier Onclin et David Goffin. Le Liégeois, qui sera tête de série, est actuellement treizième réserviste pour intégrer le tableau principal. Pour rappel, le natif de Rocourt n’a plus participé à des qualifications en Grand Chelem depuis celles de Roland-Garros en… 2012. La saison dernière, il avait été sorti au premier tour à New York en cinq sets par Lorenzo Musetti.