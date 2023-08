Un grand nom du coaching débarque en Belgique

”Grâce à ses liens d’amitié avec notre directeur technique Xavier Le Gall (NdlR : qui a failli collaborer avec son compatriote sur le prochain US Open), son intérêt pour notre philosophie, sa passion du tennis et de la transmission, le coach français Sam Sumyk a donné son accord pour venir chez nous en Belgique et intervenir auprès de nos meilleurs jeunes et pros pendant l’année 2024”, explique le communiqué de la Fondation.

Pour ceux qui ne s’intéresseraient que de loin à la petite balle jaune, Sam Sumyk est l’un des entraîneurs sur la planète tennis qui possèdent le plus beau palmarès. De 2010 à 2015, il a entraîné Victoria Azarenka avec à la clé deux titres à l’Australian Open (2012 et 2013) mais aussi deux finales à l’US Open (2012 et 2013). Des performances qui conduiront la Biélorusse à la première place mondiale. En septembre 2015, le natif de Lorient entame une collaboration avec Garbine Muguruza. Sous ses conseils, l’Espagnole décrochera Roland-Garros (2016) et Wimbledon (2017). Elle deviendra aussi la deuxième joueuse coachée par Sam Sumyk à monter sur le trône mondial. Pas mal…

Avec Garbine Muguruza, Sam Sumyk a aussi décroché deux titres en Grand Chelem et emmené sa joueuse vers la première place mondiale.

”Nous ne savons pas encore exactement quelle forme prendra sa mission chez Hope and Spirit, expliquait Xavier Le Gall depuis son lieu de villégiature où il a pris quelques jours de vacances avant de partir à New York avec Marie Benoit pour les qualifications de l’US Open. Cela reste à définir avec lui et en accord avec notre futur projet sportif, mais nous sommes fiers qu’il puisse venir nous apporter expérience, exigence, compétence et performance durant quelques semaines. Ce sera une superbe opportunité pour ceux qui auront la chance d’être conseillés par cet immense coach.”

Il est certain que les joueurs et les entraîneurs qui auront l’opportunité de travailler avec Sam Sumyk devront profiter de cet instant. Voilà une chance qui ne se présente pas chaque week-end…