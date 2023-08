US Open : Huit Belges en qualifs, Goffin, Wickmayer et Minnen têtes de série

L'USTA, la Fédération de tennis américaine, vient de rendre publique la liste des joueurs et joueuses qui seront amenés à se battre, la semaine du 21 août, à Flushing Meadows, pour décrocher une place dans le tableau final de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année. Et huit Belges seront engagés dans ces qualifications.