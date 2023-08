ATP Los Cabos: Stefanos Tsitsipas ouvre son compteur en 2023 et porte à 10 ses titres ATP

Le Grec, qui succède au palmarès au Russe Daniil Medvedev, jouait sa 3e finale de l'année après l'Open d'Australie et l'ATP 500 de Barcelone. Il disputait sa 27e finale sur le circuit ATP. Son précédent titre remontait à plus d'un an. Il avait été remporté sur le gazon de Majorque. Sa dernière victoire sur surface dure remontait à 2020 quand il avait gagné le tournoi ATP 250 Open 13 de Marseille.

Alex de Minaur jouait sa 3e finale en 2023. Il a gagné au Mexique l'ATP 500 d'Acapulco et perdu celle de l'ATP 500 du Queen's. De Minaur compte toujours 7 titres en désormais 13 finales sur le circuit ATP.