Carlos Alcaraz : “J’adorerais voir Kylian Mbappé signer au Real Madrid”

Propriétaire maintenant de deux levées du Grand Chelem, Carlos Alcaraz a évoqué lors de son rendez-vous avec la presse ce qu’il voudrait encore améliorer dans son jeu : “La vérité est qu’en ce moment je ne me concentre pas sur une facette en particulier. Mais je suis lucide, je dois tout améliorer. Vous pouvez toujours être meilleur, vous pouvez toujours vous améliorer, alors en ce moment j’essaie d’améliorer un peu tout. Évidemment, en milieu de saison, comme maintenant, quand les tournois sont rapprochés, tu n’as pas beaucoup de temps, c’est plus difficile de se concentrer sur les choses et d’y faire plus attention à l’entraînement. Petit à petit, à chaque entraînement, dans chaque set que je joue, dans chaque match, j’essaie de mieux faire les choses. Je veux encore grandir.”

Grand fan du Real Madrid, comme Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a exprimé son souhait de voir dans un futur proche le Français Kylian Mbappé porter le maillot des Merengues : “Tous les fans du Real Madrid veulent voir Mbappé à Madrid. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et toutes les équipes le voudraient. J’espère que nous lirons bientôt des nouvelles sur la signature de Mbappé à Madrid. J’adorerais cela.”