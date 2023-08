Zizou Bergs et Kimmer Coppejans restent les N.2 et N.3 belges, pointant respectivement en 150e et 160e place. Joris De Loore, 4e joueur belge dans le top 200, est 166e.

Dans le top 10, le Grec Stefanos Tsitsipas profite de sa victoire au tournoi de Los Cabos pour s'installer au 4e rang au détriment du Norvégien Casper Ruud, qui se retrouve 5e.

L'Espagnol Carlos Alcaraz reste N.1 mondial devant le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev.

Grâce à son titre à Washington, le Britannique Daniel Evans passe lui de la 30e à la 21e place.

Vainqueur du tournoi de Kitzbuhel, l'Argentin Sebastian Baez gagne 30 places et se retrouve 42e. Finaliste en Autriche, Dominic Thiem progresse lui de 32 places pour pointer au 84e rang.

L'Australien Nick Kyrgios, lui, s'effondre: il perd les 500 points de son titre acquis à Washington il y a un an, dégringole de 57 places et se retrouve 92e.