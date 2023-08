La Belge Maryna Zanevska annonce sa retraite à 29 ans : “Je lutte contre des douleurs au dos depuis quatre ans”

À lire aussi

Avant de poursuivre. “J’ai décidé de jouer l’US Open comme dernier tournoi avant de mettre un terme à ma carrière”.

Et de conclure. “Et qui sait ce que l’avenir me réserve. Reviendrai-je un jour sur le circuit ou aurai-je d’autres défis à relever dans la vie ? Je ne le sais pas, mais ce que je sais avec certitude, c’est que je suis heureuse et libérée de ma décision et que j’ai tant de projets passionnants”.

L’ancienne 62e mondiale a remporté un tournoi sur le circuit WTA, en 2021.