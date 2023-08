WTA Montréal: Elise Mertens battue encore au premier tour par Daria Kasatkina

Lundi, la rencontre avait été interrompue par la pluie après 42 minutes alors que le score était de 4-4 (30-30). À la reprise de la rencontre, Mertens a été prise à la gorge et a concédé les sept premiers jeux se retrouvant menée 6-4 et 5-0. Elle sauva l'honneur, pris ensuite la mise en jeu de son adversaire avant de devoir finalement s'incliner à la 2e balle de match. Au total le match aura duré 1 heure et 37 minutes.