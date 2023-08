Annoncé comme un prétendant à un Grand Chelem, Félix Auger-Aliassime est à la peine depuis plusieurs mois : “Il faut gagner ce premier match”

Des propos que ne contredisait pas Toni Nadal qui a endossé un rôle de conseiller auprès du Canadien : “Désormais, à chaque fois que Félix disputera un tournoi du Grand Chelem, il devra viser le titre. Si je pense que son potentiel est aussi élevé, c’est parce qu’il a un physique incroyable, qu’il est fort mentalement et que c’est un joueur calme. De tous les joueurs actuels, il est celui qui peut encore le plus s’améliorer.”

Huit mois plus tard, on ne peut pas vraiment dire que le natif de Montréal a répondu aux attentes. Depuis le Masters 1000 d’Indian Wells en mars, Félix Auger-Aliassime n’est plus parvenu à remporter deux matchs de suite et reste sur cinq éliminations au premier tour, à Roland-Garros et à Wimbledon notamment, en six tournois. La dernière en date a été actée ce mardi, le jour de ses 23 ans, face à l’Australien Max Purcell (ATP 78) à Toronto.

”Pas la première fois que je passe deux mois sans gagner”

”Sur ce match j’étais tendu, expliqua le Canadien après sa défaite. Ce qui est assez normal vu que je n’ai pas gagné beaucoup de matchs ces derniers temps. En plus, j’ai mal servi alors que ma première balle est mon point fort. J’aurais aussi dû trouver un moyen de mieux retourner. Je me sentais pourtant en confiance avant ce match car j’étais bien à l’entraînement et me sentais bien physiquement. Il faut gagner ce premier match et je n’y arrive pas. Quand cela va passer, je sais que je vais enfin pouvoir enchaîner. Ce n’est pas la première fois que je passe deux mois sans gagner de matchs. Je sais que cela fait aussi partie de ce sport, mais, malgré tout, quand cela m’arrive, je ressens les mêmes choses que lorsque j’avais 18 ans. Je vais sur le court sans trop de confiance, tout tourne mal et je me demande pourquoi, je tente de rester calme et de trouver des solutions. Je suis un meilleur joueur aujourd’hui, mais, pour autant, je ne sens pas que j’ai toutes les solutions, et que tout va s’arranger.”

La raison principale de cette mauvaise passe provient d’un problème au genou, comme l’expliquait Frédéric Fontang cette semaine : “C’est une saison frustrante car les problèmes au genou ont commencé en février à Doha. Malgré une cicatrisation rapide et les traitements adéquats, Félix a joué en permanence avec la douleur. Jusqu’ici, Félix n’était pas prêt, ni physiquement ni tennistiquement. Mais là, je le sens enfin vraiment bien. Les blessures font partie de la carrière d’un joueur, il a remis ça en perspective et essayé de voir sa carrière sur le long terme. Peut-être aussi qu’il a pris conscience qu’il faut faire davantage attention au calendrier, en s’accordant davantage de périodes de repos.”

Ce nouveau revers précoce, devant son public, va attaquer encore un peu plus la confiance de l’actuel douzième mondial qui sait quel chemin prendre pour se sortir de cette mauvaise passe : “Je dois travailler, encore et encore, pour retrouver de la confiance et toutes mes sensations.”

Ce qui sera nécessaire dans cette dernière partie de saison où il devra défendre les points pris à Florence, à Anvers et à Bâle. Trois tournois où il s’était imposé en octobre 2022.