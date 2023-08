David Goffin en retard par rapport à 2022

Une demi-finale à Vérone et un quart à Saint-Marin ! Il ne fait aucun doute que David Goffin et son staff espéraient un peu mieux sur ces deux derniers tournois Challenger disputés sur terre battue avant le départ de l’autre côté de l’Atlantique et le passage sur dur avec une première compétition à Winnipeg (14 au 19 août). Un Challenger 75 au Canada qui doit permettre à l’ancien finaliste du Masters 2017 de préparer les qualifications pour l’US Open (22 au 25 août). Si les performances en Italie et son petit état voisin ont permis au Liégeois de revenir dans le top 100 (97e), elles reflètent aussi les difficultés rencontrées par notre compatriote depuis le début de la saison à retrouver la régularité nécessaire pour tout simplement reproduire les performances de 2022. Celles qui avaient conduit le numéro un belge à terminer la saison dernière à la 53e place mondiale avec un total de 870 points.