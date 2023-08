Voici combien gagneront les stars du tennis à l’US Open 2023

Il y a 50 ans, les gagnants repartaient avec une très petite somme si on la compare avec ce qui sera décerné dans cette édition 2023 : 2,7 millions € pour les lauréats des simples. Cela représente une augmentation de 15 % par rapport à 2022, lorsque Carlos Alcaraz et Iga Swiatek avaient empoché 2,4 millions €. Les finalistes verront aussi leur prize-money augmenter de 15 %. Il passera de 1,18 million à 1,36 million €. Une autre augmentation importante sera la prime pour les demi-finalistes qui passera de 635 000 à 705 000 €.

Au niveau des premiers tours, les augmentations sont moins grandes. Les gains aux premier, deuxième et troisième tours ont évolué, respectivement, de 1,8 %, 1,5 % et 1,8 %. De 72 800 € à 74 200 au premier tour, de 110 100 à 111 900 au deuxième tour et de 171 100 à 173 800 au troisième tour.

Du côté des organisateurs, un effort a également été fait pour fournir un plus grand soutien financier à tous les concurrents avec la mise en place d’une aide supplémentaire aux dépenses des joueurs. Des bons de voyage de 1 000 $ (907 €) ont été introduits et tous les joueurs recevront désormais soit une chambre d’hôtel supplémentaire, soit verront leur allocation hôtelière doublée de 300 à 600 $ par jour, si le joueur choisit de dormir dans un autre logement que les hôtels officiels. De plus, les joueurs recevront une augmentation de l’indemnité de repas ainsi que du cordage des raquettes. Cette aide sera fournie à tous les joueurs, tant dans le tableau principal que dans les qualifications.