"Je n'ai pas disputé mon meilleur match, mais ce ne fut pas un mauvais match non plus", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Mon service m'a malheureusement joué des tours. J'avais également des douleurs au coude, ce qui n'a pas aidé. Mon pourcentage de premières balles était trop faible (NdlR : 54%), avec ça et là une double faute. Ce fut un match assez physique. Vu que nous jouions en soirée, le court était très lent. Il y avait beaucoup d'échanges. Et Prizmic était un mur. Il lit très bien le jeu, est très vif et n'a pas raté grand-chose. Bref, c'était très compliqué de le dépasser".

Kim Coppejans n'aura toutefois pas à rougir de son parcours en Bosnie-Herzégovine, où il a atteint sa première finale de l'année. Il sera d'ailleurs le nouveau n°2 belge, ce lundi, au classement ATP, avec un bond à la 148e place.

"La seule chose qui est dommage, c'est que j'ai plus souvent réussi à breaker Prizmic dans cette finale que je n'ai gagné mon service", a-t-il poursuivi. "J'ai d'ailleurs hérité de deux balles pour mener 3-0 double break au deuxième set, et il en a sauvé une d'un fabuleux passing. Le score ne reflète donc pas tout à fait la physionomie de la partie. Cela dit, je suis très content de ma semaine. J'ai pu aligner plusieurs victoires et confirmer la qualité de mon niveau de jeu. Et j'ai aussi pris une nouvelle poignée de points ATP. Bref, c'est positif".