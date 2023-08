Novak Djokovic enthousiaste pour son retour aux États-Unis après deux ans d'absence : "Je voulais vraiment revenir à Cincinnati pour bien me préparer"

"Je voulais vraiment revenir à Cincinnati pour bien me préparer", a confié le 'Joker' avant de débuter ce qui sera son seul tournoi avant l'US Open, qui démarre le 28 août. "Je pense que je peux choisir avec une liberté totale où je veux jouer. C'est incroyable qu'après près de 20 ans sur le circuit, j'ai toujours cette flamme intérieure qui me pousse à me battre pour de grands objectifs. Je veux continuer à gagner des tournois", a confié le Serbe.

Absents des courts depuis sa défaite en finale de Wimbledon face à l'Espagnol Carlos Alcaraz, le Serbe s'est dit impatient de retrouver des sensations avant l'US Open, où il visera un 24e succès en Grand Chelem. Il égalerait alors le record de l'Australienne Margaret Court. "Je dois retrouver mon niveau le plus vite possible et être prêt à donner le meilleur de moi-même pour les défis palpitants qui m'attendent. Si je n'étais pas motivé, j'arrêterais de jouer."

Vainqueur à Cincinnati en 2018 et 2020, où il sera tête de série N.2, Djokovic affrontera l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, demi-finaliste à Toronto, ou l'Argentin Tomas Martin Etcheverry au deuxième tour mercredi.