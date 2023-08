Alcaraz, Djokovic, Swiatek et Sabalenka en demi-finales à Cincinnati

Le Serbe Novak Djokovic et l'Allemand Alexander Zverev se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales du Masters 1000 de tennis de Cincinnati, rejoignant l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Polonais Hubert Hurkacz, tout comme la Bélarusse Aryna Sabalenka, la Polonaise Iga Swiatek, l'Américaine Coco Gauff et la Tchèque Karolina Muchova dans le tableau féminin du tournoi de l'Ohio.