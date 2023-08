Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, la nouvelle grande rivalité du tennis mondial : “Il me rappelle Rafael Nadal”

Novak Djokovic soulève le trophée à Cincinnati. ©2023 Getty Images

”C’était dingue, expliquait Djokovic après la rencontre alors qu’il venait de décrocher son 39e Masters 1000, un record. Je n’ai pas beaucoup joué de matchs comme cela dans ma carrière. Franchement, cela me rappelle la finale de l’Australian Open face à Rafael Nadal en 2012 (NdlR : 5h53 de match et des joueurs à qui on a dû apporter des sièges pendant les discours des officiels). La deuxième balle de match qu’il sauve avec un passing dans un angle très, très fermé est le résumé parfait du match. Vraiment, je n’ai pas joué beaucoup de matchs comme cela dans ma carrière. Le niveau de jeu de Carlos ne me surprend plus. L’année dernière, peut-être, mais plus après tout ce qu’il a fait. En plus, il supporte si bien la pression. Et il n’a que 20 ans, ne l’oublions pas. En fait, il me rappelle Rafael Nadal à son meilleur niveau parce que, comme avec lui, chaque point est une bataille. Et chaque match nous oblige à repousser nos limites avec des affrontements en trois ou cinq sets selon les tournois.”

Grâce à ce match remporté, le 1 069e dans sa carrière, Djokovic est entré dans le top 3 des joueurs les plus prolifiques. La première place étant occupée par Jimmy Connors (1 274), la deuxième par Roger Federer (1 251) et la quatrième par Rafael Nadal et Ivan Lendl (1 068). Ce succès prouve aussi que le Serbe, qui redeviendra numéro un mondial s’il remporte son premier tour à l’US Open, est prêt pour le dernier Grand Chelem de la saison.

"Je travaille chaque jour pour jouer un match comme celui-ci."

”C’est pour livrer de tels matchs avec des hauts, des bas, des points incroyables, des moments de stress que je continue de travailler jour après jour. En plus, ici avec la chaleur, les conditions étaient vraiment difficiles. Mais ce qui est certain, c’est que je n’ai jamais douté de pouvoir livrer un match de qualité quand cela compte le plus. Je suis tout simplement ravi de ce succès.”

"Je suis sur la bonne voie, il me compare à Nadal."

Contre un adversaire qui n’abandonne sur aucun point, “à l’image de Rafael Nadal” lança Djokovic, et qui apporte un vent de fraîcheur sur le circuit. C’est d’ailleurs tout sourire que l’Espagnol écouta le discours du Serbe avant de répondre aux compliments avancés par son bourreau du jour.

”C’est quand même super d’entendre toutes ces gentillesses de la part de Novak. Surtout quand on connaît sa carrière. C’est un encouragement à continuer à travailler comme je le fais. Ce match était tellement dur. Face à Novak, il faut toujours frapper cinq, six, sept fois la balle pour faire le point. Il vous fait visiter le court et cela finit par devenir difficile. J’ai essayé de rester bien présent, mais c’était difficile. Après, que nos matchs lui rappellent ceux avec Nadal, c’est super pour moi, cela veut dire que je suis sur la bonne voie.”

Voilà deux joueurs qui se respectent et offrent à chacune de leur confrontation un spectacle époustouflant. Une nouvelle rivalité est née et il faudra en profiter car Djokovic (36 ans) ne sera pas éternel. Les fans de tennis croisent maintenant les doigts pour que le dix septembre, jour de la finale de l’US Open, soit la prochaine date du nouveau clasico du tennis. “J’espère que nous pourrons jouer dans quelques semaines l’un contre l’autre à New York, concluait le Serbe. Ce serait bien… pour les fans. Pour moi ? Je ne sais pas (rires).”