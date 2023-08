US Open : David Goffin face à Novak…

C’est ce mardi que commenceront les qualifications de l’US Open, le dernier Grand Chelem de la saison. Le tirage au sort a été effectué ce lundi en début d’après-midi du côté de Flushing Meadows et les neuf joueurs belges engagés connaissent maintenant leur adversaire du premier tour. Obligé de passer par les qualifications d’un Majeur pour la première fois depuis de nombreuses années, David Goffin, cinquième tête de série, défiera au premier tour l’Autrichien Dennis Novak. Ce sera leur première confrontation sur le circuit. Chez les dames, Yanina Wickmayer et Greet Minnen seront aussi têtes de série. Pour rappel, seules Elise Mertens et Maryna Zanevska sont directement qualifiées pour le tableau principal qui débutera le lundi 28 août.