Yanina Wickmayer, seule engagée belge ce mardi dans les qualifications de l’US Open : “C’est à New York que ma carrière a vraiment décollé”

Avant son entrée en lice, nous l’avons joint par téléphone. Morceaux choisis.

Yanina, comment vous sentez-vous physiquement et mentalement au moment d’entamer ces qualifications à l’US Open ?

“Je suis arrivée jeudi dernier et j’ai eu quelques jours pour m’acclimater et digérer le décalage horaire. Les entraînements se passent bien. Physiquement, ça va mieux. J’ai bien récupéré de ma blessure au dos encourue à Prague début août. J’ai pris le temps pour bien me soigner et je ne ressens plus de gêne. Mentalement aussi, tout va bien. Je signe une belle saison jusqu’à présent, je me sens bien sur le terrain et je suis impatiente de jouer.”

On sait que vous auriez aimé recevoir une invitation de la part des organisateurs. Est-ce que vous avez été déçue de ne pas l’obtenir ?

“Pas du tout. Il y a plein de jeunes Américaines qui le méritent et d’autres qui reviennent (NdlR : comme Venus Williams). Ce n’était simplement pas le bon timing.”

Vous l’avez déjà dit : l’US Open est votre tournoi favori. Mais pour quelles raisons ?

“C’est ici que ma carrière a vraiment décollé, avec ma demi-finale disputée en 2009. Les gens se souviennent toujours de cette quinzaine-là. Par ailleurs, c’est un tournoi qui vit, où il y a beaucoup d’ambiance.”

En 2009, la Danoise Caroline Wozniacki avait privé Yanina Wickmayer d'une finale à l'US Open. ©Photo News

Est-ce qu’il y a des endroits que vous visitez à chaque fois que vous venez à New York ?

“Avec ma petite fille qui est présente ici, nous avons un peu moins de temps pour visiter mais on essaye de se faire un petit restaurant le soir. Aussi, depuis deux ou trois ans, on ne loge plus dans le centre où la vie est plus calme. Donc chaque année, on essaye de découvrir de nouveaux endroits.”

Vous voyagez souvent seule, sans votre mari et votre fille Luana Daniëlla (née le 15 avril 2021). Mais à New York, vous êtes réunis en famille. Est-ce que c’est important pour se sentir bien ?

“Elle n’a pas du tout voyagé avec moi cette année, sauf à Wimbledon et donc ici à l’US Open. Ce n’est pas toujours évident à vivre, mais en tournoi il n’y a pas grand-chose à faire pour des enfants de son âge. D’autant que c’est une petite fille très active. Donc avec mon mari, on trouve que c’est mieux comme ça, mais je sais qu’ils sont à fond derrière moi et qu’elle me suit. Ici, à New York, il y a plein de loisirs. Elle va aussi à la crèche du club et elle s’amuse beaucoup. Quand elle est présente à mes côtés, cela me fait énormément de bien.”

Vous avez retrouvé le top 100 mondial. Vous voyiez-vous aussi haut dans le classement en débutant la saison ?

“C’est la première fois que j’effectuais un retour après une maternité donc, honnêtement, c’était difficile d’avoir des attentes. je n’avais pas beaucoup d’attentes. J’ai commencé ce challenge en me disant que j’allais me donner à fond tous les jours, prendre du plaisir et voir ce qui allait se passer. Au fil des semaines, mon niveau n’a fait qu’augmenter et les résultats ont suivi aussi. Le top 100 est évidemment un cap spécial, il faut quand même gagner beaucoup de matchs et je suis donc fière d’être parmi les cent meilleures joueuses au monde un an après avoir repris sur le circuit.”

À bientôt 34 ans, vous êtes actuellement la numéro 2 belge derrière Elise Mertens (WTA 32). Est-ce que ça vous surprend de ne pas voir de jeunes Belges performer au top mondial ?

“Le niveau est assez haut, il y a plein de joueuses qui évoluent bien. Je peux le dire puisque j’ai dû recommencer tout depuis le début. Pour faire partie du top 100, il faut être fort dans la tête mais aussi physiquement. C’est loin d’être un cadeau. Évidemment, tout le tennis belge aimerait voir un peu plus de talents émerger mais il faut laisser du temps à la nouvelle génération. On voit que Maryna (Zanevska) arrête, qu’Ysaline (Bonaventure) prend une pause, la nouvelle génération a besoin de temps. Il y a de bonnes joueuses mais cela se joue parfois sur des détails.”

Une fois l’US Open terminé, quels seront votre programme et vos prochains objectifs en vue de la fin de saison ?

“Après l’US Open, je dois décider si je reste encore deux semaines aux États-Unis ou si je pars rapidement en Chine où la tournée est assez conséquente. Il y aura également la rencontre de Billie Jean King Cup à la maison (NdlR : en barrage face à la Hongrie) puis ce sera déjà la fin de saison. Mon plus grand objectif reste de me qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024. C’est même un rêve. Retrouver le top 100 était un premier cap à passer dans cette optique. Gagner des titres, y compris en double, est un autre objectif que j’ai pu atteindre. Maintenant, je vais disputer des tournois plus relevés et le niveau va augmenter. Je dois continuer à atteindre les différents points de passage qui me mèneront vers les JO.”