Les formations qui disputeront la Laver Cup en septembre sont connues : pas de Djokovic ni d'Alcaraz dans l’équipe “Europe” mais bien Monfils

Des quatre membres du Big 4 présents l’an dernier à Londres, il ne reste personne. Le Suisse Roger Federer est retraité, l’Espagnol Rafael Nadal soigne ses pépins physiques, tandis que le Serbe Novak Djokovic et le Britannique Andy Murray sont absents de la liste. Sans que l’on sache s’ils ont refusé l’invitation ou non.

L’actuel numéro un mondial Carlos Alcaraz ne figure pas non plus dans la sélection.

La Team Europe, qui était déjà composée du Danois Holger Rune (ATP 4), du Norvégien Casper Ruud (ATP 5), du Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7) et du Russe Andrey Rublev (ATP 8), est complétée par le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 17) et le Français Gaël Monfils (ATP 163).

”Je suis très content de notre équipe, explique le capitaine Björn Borg sur le site officiel de la Laver Cup. Hubert et Gaël sont deux excellents ajouts. Au total, sur le papier, nous devrions être les favoris. Pourtant, ce n’est jamais facile. Nous avons hâte d’arriver à Vancouver et nous serons prêts à tout donner pour reconquérir le titre.

Quatre Américains dans l’équipe

La Team Monde sera majoritairement composée de joueurs américains. On y retrouve Taylor Fritz (ATP 9), Frances Tiafoe (ATP 10), Tommy Paul (ATP 14) et Ben Shelton (ATP 46), auxquels s’ajoutent le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 15) et l’Argentin Francisco Cerundolo (ATP 20).

”C’est un honneur d’être invité à représenter Team Monde, a déclaré le dernier cité. C’est une opportunité spéciale de pouvoir rivaliser avec les meilleurs au monde, aux côtés de mes coéquipiers, sous la direction de l’un des plus grands de tous les temps, John McEnroe. J’ai hâte.”

Pour rappel, lors de la Laver Cup de l’an dernier, Roger Federer avait mis un terme définitif à sa carrière à l’occasion d’un double disputé aux côtés de Rafael Nadal. Un moment très émouvant.