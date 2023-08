US Open: Gauthier Onclin et Greet Minnen passent le premier tour des qualifications

Après avoir facilement empoché la première manche 6-3, Gauthier Onclin s'est fait surprendre en début de deuxième set laissant son adversaire le distancer 4-1 avant de remonter au score et de finalement décrocher la victoire. Son prochain adversaire sera le Japonais Sho Shimabukuro (ATP 159).

Le Liégeois dispute pour la première fois les qualifications de l'US Open après avoir disputé les qualifications de Roland-Garros et Wimbledon cette année. Il avait à chaque fois été sorti au deuxième tour des qualifications.

Tant chez les messieurs que chez les dames, il faut passer trois tours pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113).

À lire aussi

Greet Minnen au 2e tour des qualifications, Marie Benoit éliminée

Greeet Minnen s'est hissée au deuxième tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, mercredi à New York. La Campinoise, 98e mondiale et tête de séries N.3 des qualifications, s'est imposée en trois sets 6-1, 2-6, 6-3 en 1 heure et 34 minutes face à la Turque Zeynep Sonmez (WTA 177). Greet Minnen, qui espère se retrouver pour la quatrième fois dans le tableau final à Flushing Meadows, où elle avait atteint le troisième tour en 2021, affrontera au tour suivant soit la Française Alice Robbe (WTA 220) soit l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 208).

Marie Benoit a quant à élle été éliminée au premier tour des qualifications. L'Eupenoise, 244e mondiale, a été battue 6-4, 7-6 (7/0) par la Japonaise Himeno Sakatsume (WTA 195).

Marie Benoit, 28 ans, disputait pour la seconde fois les qualifications de l'US Open après 2021. Elle avait alors aussi été éliminée au premier tour.

Mardi, Yanina Wickmayer (WTA 86/N.3) avait validé son billet pour le deuxième tour des qualifications en battant 6-7 (3/7), 7-5, 6-2 la Canadienne Katherine Sebov (WTA 141). La demi-finaliste de l'édition 2009 rencontrera au tour suivant a Britannique Harriet Dart (WTA 140).

Magali Kempen (WTA 228) avait elle été sortie au premier tour 4-6, 6-4, 6-4 par l'Espagnole Aliona Bolsova (WTA 114/N.14).

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Cette dernière mettra un terme à sa carrière après le tournoi