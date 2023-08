Ysaline Bonaventure revient sur son burn-out : “J’ai foncé droit dans le mur”

Comment l’une des stars du tennis belge qui avait atteint un pic de carrière en octobre 2022 – son entrée dans le top 100 – est-elle passée du paradis en enfer en moins d’une demi-année ? Blessée par certains propos écrits sur elle ces derniers mois, elle a accepté de mettre des mots sur ses maux pour la première fois.

Ysaline, votre nom n’était pas présent sur les tablettes de l’US Open. Vous avez pris une décision forte en vous retirant du circuit pour une durée de six mois. Comment l’expliquez-vous ?

”J’ai pris ma décision après le tournoi de Wimbledon. Il était urgent que je fasse un break. J’ai immédiatement demandé à la WTA de bénéficier d’un gel de mon classement pour une durée de six mois.”

Pour quelle raison ?

”Mon burn-out. Je suis en dépression. Depuis un an, la WTA a ajouté comme motif pour demander un classement protégé le burn-out. Mon dossier est en cours.”

guillement Je pensais que le top 100 changerait ma vie. À part mon compte en banque, je n’ai vu aucun changement.

Il y a dix mois, vous viviez le plus beau moment de votre carrière en accomplissant le rêve de votre vie, votre entrée dans le top 100. Comment expliquez-vous cette descente en enfer ?

”Justement, tout a démarré quand je suis arrivée dans le top 100. J’ai été victime d’une subite perte de motivation. Je pensais que le top 100 changerait ma vie. À part mon compte en banque, je n’ai vu aucun changement. Pire, j’avais une plus forte pression. Mes voyages étaient plus éprouvants. Je jouais trop de tournois.”

À lire aussi

N’avez-vous pas réussi à gérer ce statut de ‘fille du top 100’ ?

”Quand j’ai atteint cet objectif, j’ai pris quelques jours de vacances. Quand j’ai entamé le travail foncier en décembre, j’étais en larmes et carbonisée. Je ne voulais plus. Je n’avais plus la force. Mon staff m’a demandé de placer un nouvel objectif. J’ai répondu que je voulais rester dans le top 100. Ils étaient sans voix. En réalité, j’ai travaillé toute ma vie pour vivre ce rêve. Je n’avais jamais vu plus loin. J’ai tant attendu.”

La spirale négative était lancée…

”Oui, je suis arrivée au mois de juillet complètement grillée. J’avais même un dégoût pour le tennis. Je ne voulais plus jamais de ma vie toucher une raquette de tennis.”

guillement Je pleurais avant de monter sur le terrain d’entraînement. J’en étais malade. Je faisais même des crises d’angoisse ce qui ne m’était jamais arrivé.

Le tennis était-il devenu votre pire ennemi ?

”Je pleurais avant de monter sur le terrain d’entraînement. J’en étais malade. Je faisais même des crises d’angoisse ce qui ne m’était jamais arrivé.”

Quel a été le rôle de votre staff ?

”Eux, ils m’ont encouragé à prendre un break. J’étais clairement en dépression. Ils songeaient d’abord à mon bonheur avant les résultats.”

guillement Je me sentais sur un petit nuage et sûre de ma force mentale. J’aurais dû les écouter.

Votre entraîneur vous avait-il envoyé des signaux ?

”Steve Darcis et Alexandre Blairvacq me freinaient depuis des mois. Moi, je voulais jouer plus de tournois et gagner plus de points et monter au classement. Je ne me rendais pas compte que je fonçais dans le mur. J’ai enchaîné avec un mois en Australie puis la Thaïlande et Abu Dhabi, soit des décalages horaires débiles. Je me sentais sur un petit nuage et sûre de ma force mentale. J’aurais dû les écouter.”

À lire aussi

Avez-vous songé à stopper définitivement votre carrière à 28 ans ?

”Oh oui ! J’étais convaincue que le tournoi de Wimbledon serait mon dernier. Quand je perds au premier tour, je suis très émue. En sortant du terrain, je pensais que je venais de jouer mon dernier match professionnel. D’ailleurs, quand j’ai quitté mon entraîneur ce soir-là, nous pleurions tous les deux. J’étais déjà en train de penser à ma reconversion. Je me voyais reprendre des études ou me trouver un boulot.”

Et avant Wimbledon ?

”À Roland-Garros, je suis passée à côté de mon match. Je me souviens que je me demandais ce que je faisais là. Je le disais à voix haute sur le court. Mon staff devait me pousser tous les jours. Je pleurais devant eux. Ils n’ont pas eu des moments faciles. Ils me demandaient pourquoi je jouais au tennis. Je n’avais pas de réponse. Ils ont vraiment été là pour moi. Je pourrai toujours compter sur eux, tennis ou pas tennis.”

Vint ensuite le tournoi de Rosmalen ?

”Durant ce match, je passais mon temps à m’excuser pour mon niveau de jeu. Je n’avais pas envie d’être là. Je n’y arrivais plus. Tout simplement. J’étais malheureuse depuis des mois. À Wimbledon, j’étais vraiment persuadée que je disputais mon dernier match.”

Mais, vous n’avez pas mis un terme à votre carrière. Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?

”Ma famille m’a beaucoup soutenue. Ils m’ont écoutée. Ils ne comprenaient pas comment j’avais pu sombrer si vite si profondément. Je livrais ma meilleure saison. D’un coup, je voulais tout stopper. Moi, j’avais mûri ma réflexion au fil des semaines. Les membres de ma famille ont discuté avec mon staff. Mon entraîneur a confirmé que j’étais au fond du trou et que je devais me soigner. Ma famille ne m’a rien imposé. Elle préfère que je sois une femme heureuse et épanouie.”

Ysaline est partie en vacances en Turquie.

Avez-vous déjà repris votre raquette depuis Wimbledon ?

”Non, pas du tout. Passer deux mois sans toucher une raquette me fait du bien. Le tennis me manque même. La vie qui l’accompagne aussi. Je sens que la flamme s’allume petit à petit. Mais, je ne veux pas brûler les étapes. Récemment, Marie Benoît m’avait demandée comme sparring avant de partir aux USA. J’avais accepté. Le lendemain, mon genou s’est bloqué. Mon corps m’envoyait un signal. Je ne suis pas encore prête.”

Qu’avez-vous fait ces deux derniers mois ? Quel sens avez-vous donné à votre nouvelle vie ?

Bonaventure est partie en Van avec sa cousine.

”Je passe beaucoup de temps en famille. Je reste à la maison. Le truc positif, c’est que je n’ai plus aucune obligation. Si je veux rester au lit, je reste au lit. Si je veux voir des amis, je vais les voir. Je n’ai plus aucune contrainte. Je me centre sur moi-même. Je suis partie en vacances aussi. Avec ma cousine, nous sommes parties à l’île de Ré en Van. Moi, j’avais toujours logé dans un hôtel. L’expérience était géniale. Je me suis aussi rendue en Turquie.”

Et le tennis ?

”Je commence à regarder à nouveau des matchs. Je réfléchis tout doucement à m’imaginer disputer un match. Je regarde des videos de mes rencontres. C’est parce que j’ai failli tout perdre que je retrouve la chance que j’avais d’être sur le circuit.”

Parlons de votre burn-out. Avez-vous été libérée par le fait que d’autres joueuses comme Naomi Osaka ont osé en parler publiquement ?

”Non, j’ai un caractère entier. J’ai toujours été franche et authentique dans ma parole. J’ose dire ce qui est bien et ce qui est mal. Je n’ai pas honte. Je reste une personne normale avec des émotions. L’histoire d’Osaka est inspirante aussi car elle était l’une des meilleures du monde. Elle avait un compte en banque bien fourni. Pourtant, elle a fait un burn-out. La WTA a réalisé que le sujet était sérieux en modifiant les critères pour obtenir un classement protégé.”

À lire aussi

Êtes-vous aidée par un spécialiste de la question mentale ?

”Oui, pour introduire le dossier à la WTA, je devais être suivie par un psychologue. Cette démarche était la mienne à la base. Je vois un psy depuis trois semaines.”

Et maintenant, de quoi se compose votre vie ?

Bonaventure s'est amusée derrière le micro d'RTL pour commenter notamment la Hopman Cup.

”J’ai commenté des matchs à la télévision sur RTL et BeTV. J’adore ça. J’ai commenté notamment Goffin contre Alcaraz en Hopman Cup et les demi-finales de Cincinnati. Après ma carrière, c’est une voie que j’aimerais explorer. Je prévois encore de voyager en Corse en septembre. J’ai également renoué avec l’une de mes passions quand j’étais enfant : le basket.”

guillement Là, j’ai intégré une équipe de P3 dames à Stavelot. J’ai déjà effectué quelques entraînements. Je jouerai les matchs durant quelques mois.

Jouez-vous au basket dans un club ?

Ysaline avec son équipe de basket en P3 à Stavelot.

”Jusqu’à quatorze ans, j’ai joué dans le club de mon village à Stavelot. J’ai dû arrêter à cause du tennis. Là, j’ai intégré une équipe de P3 dames à Stavelot. J’ai déjà effectué quelques entraînements. Je jouerai les matchs durant quelques mois. L’équipe a gentiment accepté. Je n’ai pas trop perdu mon basket. Je réalise un rêve d’enfant. En tennis, j’ai toujours aimé le côté collectif de la Fed Cup. Au basket, je retrouve l’esprit d’équipe. Avec les filles, on peut parler de tout et n’importe quoi.”

À quel moment prévoyez-vous de replonger dans votre carrière ? Quelles seront les étapes pour y retourner en douceur ?

”Je devrai d’abord me faire un programme physique avant de toucher un jour une raquette. Durant le mois d’octobre, je devrai me reconstruire un staff. Il ne me reste plus que mon coach mental et mon kiné. Je n’ai plus personne. Je devrai trouver quelqu’un qui voudra bien travailler avec moi.”

Avec ces carrières à rallonges, ne pensez-vous pas que le risque de burn-out plane au-dessus de plus en plus de joueuses ?

”L’athlète de haut niveau n’a pas la culture du break. Nous ne pratiquons pas nos métiers durant 50 ans. En tennis, nous jouons presque toute l’année. Depuis mes débuts, je n’avais jamais pris un break de deux semaines. Même durant le Covid, je m’entraînais tous les jours. Quand j’avais une blessure, je m’entraînais dans les deux semaines. J’avais en moi un mal-être énorme. La joueuse de tennis veut tout le temps jouer pour hausser son classement sans chercher la bonne balance avec le repos.”