La statistique qui fait mal : seulement trois victoires contre des joueurs du top 100 pour David Goffin en 2023…

Les chiffres ne peuvent pas tout expliquer, mais ils peuvent servir de point d’appui pour comprendre une situation, l’analyser. Si on s’attarde sur les performances de David Goffin depuis les trois coups de la saison 2023, on remarque directement que malgré un ratio positif, 25 victoires pour 19 défaites, le Liégeois ne maîtrise plus son sujet comme il y a quelques mois et ne parvient que très rarement, trois fois depuis janvier, à prendre le dessus sur des joueurs du top 100. En 2022, il avait battu 25 fois un élément du top 100. Radioscopie…