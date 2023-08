Le déclin de David Goffin, une catastrophe pour le tennis belge

À lire aussi

Dans le paysage tennistique belge, personne n’a fait vibrer les fans comme notre numéro un depuis dix ans. Son accession dans le top 10 mondial, sa présence dans le top 30 pendant plusieurs saisons, ses performances en Coupe Davis mais aussi son magnifique parcours au Masters en 2017, notamment, ont fait oublier une autre réalité. Sans lui, l’image de notre tennis serait bien triste à l’étranger. Une vérité qui nous saute encore plus aux yeux maintenant que le natif de Rocourt rame pour rester dans le top 100 et n’entre plus d’office dans les tournois du Grand Chelem. Certains diront que l’avenir de notre tennis n’est pas sombre en évoquant les performances chez les juniors de garçons comme Alexander Blockx ou Gilles-Arnaud Bailly et de Sofia Costoulas chez les filles. On verra… Ce qui ne fait aucun doute, par contre, c’est que si David Goffin (32 ans) devait décider dans les mois qui viennent de ranger ses raquettes, on se rendrait vraiment compte de tout ce qu’il a apporté au tennis belge.