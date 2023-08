Le récap de la nuit à l'US Open : Coppejans, Minnen et De Loore au 2e tour des qualifications

Zizou Bergs (ATP-151) n'a pas réussi à passer le premier tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, mercredi à New York. Le Limbourgeois de 24 ans s'est incliné 6-3, 6-2 contre le Français Arthur Cazaux (ATP-121) après 1 heure et 8 minutes de jeu.

Joris De Loore (ATP-173) a quant à lui rejoint mercredi le deuxième tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis. Le Brugeois de 30 ans s'est imposé face au Français Pierre-Hugues Herbert (ATP-397) en deux sets 6-4, 6-4 après 1 heure et 26 minutes de jeu.

Au prochain tour, De Loore affrontera l'Américain Maxime Cressy (ATP-114).

Victoire également pour Kimmer Coppejans (ATP 148) qui était soulagé d'avoir franchi avec succès le premier tour des qualifications de l'US Open. Sur le court n°16, le Flandrien, 29 ans, est sorti vainqueur d'un match épique de 2h38 contre le Canadien Gabriel Diallo (ATP 132), 21 ans, tête de série n°27. Il s'est imposé 6-4, 5-7 et 7-6 (11/9).

L'US Open est le seul tournoi du Grand Chelem auquel Kimmer Coppejans n'a encore jamais participé, après s'être qualifié pour le tableau final de Wimbledon, fin juin. L'Ostendais sera opposé au tour suivant à l'Autrichien Filip Misolic (ATP 168), 22 ans, vainqueur 3-6, 6-4, 6-3 de l'Estonien Mark Lajal (ATP 246), 20 ans.

Chez les dames, Yanina Wickmayer (WTA 86/N.3) avait validé mardi son billet pour le deuxième tour des qualifications en battant 6-7 (3/7), 7-5, 6-2 la Canadienne Katherine Sebov (WTA 141). Greet Minnen (WTA 98/N.3) l'a imitée mercredi en s'imposant 6-1, 2-6, 6-3 face à la Turque Zeynep Sonmez (WTA 177). Marie Benoit et Magali Kempen ont quant à élles été éliminées au premier tour des qualifications.

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Cette dernière mettra un terme à sa carrière après le tournoi.