En juillet à Wimbledon, Alcaraz s'était facilement défait de Medvedev (3e mondial) en demies, avant de battre en finale Novak Djokovic (2e) au terme d'un match épique.

Mais, contrairement au gazon anglais, le dur américain est la surface de prédilection du Russe qui y a remporté en 2021 son premier tournoi du Grand Chelem, un an avant qu'Alcaraz n'en fasse autant et ne devienne le plus jeune N.1 mondial de l'histoire.

De son côté, Djokovic qui n'a plus remporté le titre à New York depuis 2018, pourrait théoriquement retrouver en demies le Danois Holger Rune (4e). A moins que ce ne soit le Norvégien Casper Ruud (5e), finaliste l'an dernier.

Dans le tableau féminin, Swiatek, N.1 mondiale et lauréate cette année à Roland-Garros, est promise à une fin de parcours particulièrement compliquée puisqu'elle pourrait théoriquement enchaîner des matches contre la joueuse en forme du moment, l'Américaine Coco Gauff (6e) en quarts, puis contre la Kazakhe Elena Rybakina (4e) avant d'éventuellement retrouver en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e), qu'elle avait battue en trois sets l'an dernier en demies.

Cette dernière, dans le bas du tableau, a un parcours plus aisé, sur le papier, avec toutefois un quart théorique contre la Tunisienne Ons Jabeur (5e), finaliste l'an dernier, et une demie toujours théorique contre l'Américaine Jessica Pegula (3e) ou la Française demi-finaliste l'an dernier Caroline Garcia (7e).

Tirage mitigé pour les Belges dans le tableau féminin

Maryna Zanevska n'a pas été gâtée par le tirage au sort de son dernier US Open. Le jour de son 30e anniversaire, la joueuse belge d'origine ukrainienne, 113e mondiale, a en effet hérité de la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tête de série N.2 du dernier tournoi du Grand Chelem.

Elle aussi directement qualifiée pour le tableau final, Elise Mertens, 32e mondiale et 32e tête de série, débutera sa quinzaine new yorkaise face à une joueuse issue des qualifications. Au deuxième tour, la N.1 belge affrontera, en cas de qualification, soit l'Américaine Danielle Collins (WTA 34) soit la Tchèque Linda Fruhvirtova (WTA 55).

L'US Open, qui débutera lundi à Flushing Meadows, sera le dernier tournoi de la carrière de Maryna Zanevska. La native d'Odessa, en Ukraine, qui avait obtenu la nationalité belge en 2016, avait annoncé le 8 août dernier qu'elle rangerait ses raquettes après le dernier Grand Chelem de l'année en raison de douleurs chroniques au dos.