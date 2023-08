Yanina Wickmayer (WTA 86) ne s'est pas qualifiée pour le tableau final de l'US Open, le 4e Grand Chelem de la saison, vendredi à New York. Elle a renoncé au match contre l'Américaine Sachia Vickery (WTA 203) après 22 minutes de jeu au dernier tour des qualifications.

La Belge a abandonné le match lors du premier set qui était mené 3 à 1 par son adversaire.

Wickmayer (33 ans) est revenue l'année dernière sur le circuit après être devenue maman. C'est à Flushing Meadows qu'elle a signé le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem, atteignant les demi-finales de l'US Open 2009.

'Wicky' ne rejoint donc pas dans le tableau final Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Pour cette dernière, l'US Open sera le dernier tournoi de sa carrière. Greet Minnen (WTA 98) pourrait également se joindre à celles-ci si elle remportait son match du 3e tour contre l'invitée américaine Katrina Scott (WTA 320).

Chez les messieurs, Joris De Loore (ATP 173) et Kimmer Coppejans (ATP 148) sont toujours en lice au 3e et dernier tour qualificatif.

De Loore: "Me qualifier serait évidemment fantastique"

Joris De Loore (ATP 173) était fatigué mais heureux vendredi soir à New York après s'être qualifié pour le troisième et dernier des qualifications de l'US Open. Sur le Grandstand, le Brugeois, 30 ans, a réussi l'exploit de terrasser l'Américain Maxime Cressy (ATP 114), 26 ans, tête de série n°13 et encore 31e mondial l'été dernier, 6-7 (11/13), 6-2, 7-6 (11/9) après 3h15 de jeu.

"Je pense avoir disputé un très bon match, du début à la fin', a-t-il confié à Belga après sa qualification. 'Ce n'était pas un adversaire facile à jouer, vu qu'il sert très bien, est très agressif et donne peu de rythme. Il fallait rester au contact un maximum et c'est ce que je suis parvenu à faire. Dans le super tie-break, j'ai essayé de rester calme et de me focaliser sur mon service. Cela a très bien fonctionné et j'ai joué un tie-break incroyable. Et je pense que mon attitude conquérante et audacieuse a payé".

Joris De Loore brigue une toute première participation à un tournoi du Grand Chelem à l'US Open après avoir déjà atteint à deux reprises le troisième des qualifications, à Wimbledon et à Flushing Meadows en 2017. Pour une place dans le tableau final, le Flandrien défiera l'Américain Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130), 26 ans, tête de série n°25."

"Me qualifier serait évidemment fantastique, mais il reste encore un match à jouer et à gagner", a-t-il poursuivi. "Je ne connais d'ailleurs pas très bien mon adversaire. Je vais donc devoir aller à la pêche aux infos", a-t-il conclu.

Minnen, proche du tableau final

Greet Minnen (WTA 98) était satisfaite, vendredi à New York, de s'être qualifiée pour le troisième et dernier tour des qualifications de l'US Open. Sur le court N.8, la Campinoise, 26 ans, tête de série N.5 du tableau, a battu 7-5, 6-3 en 1h39 l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 208), 21 ans, dans un match reporté la veille par la pluie.

"Ce fut un match difficile, contre une adversaire qui jouait un peu à tout ou rien", a-t-elle confié après sa victoire. "Il y a eu des moments où les points ne dépendaient pas de moi, mais je pense avoir disputé un match solide et surtout avoir répondu présente dans les moments importants. J'ai fait moins d'erreurs qu'elle sur l'ensemble de la partie. Elle était très agressive et prenait beaucoup de risques, mais je suis parvenue à la pousser à la faute."

Greet Minnen brigue une quatrième participation à Flushing Meadows, où elle avait atteint le 3e tour en 2021, le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Pour une place dans le tableau final, la native de Turnhout affrontera la jeune Américaine Katrina Scott (WTA 320), 19 ans, bénéficiaire d'une invitation.

"Je suis très satisfaite du fait d'avoir mieux servi que lors de mon premier tour", a-t-elle poursuivi. "Cela fait évidemment une belle différence et cela m'aide également dans mon jeu. C'est de bon augure dans l'optique de mon prochain match contre une adversaire que je n'ai jamais rencontrée et que je ne connais pas du tout."

Gauthier Onclin s'incline

Gauthier Onclin (ATP 205) n'est pas parvenu à obtenir sa place au 3e tour des qualificaitons de l'US Open, le 4e tournoi du Grand Chelem. Vendredi à New York, il s'est incliné face au Japonais Sho Shimabukuro (ATP 159), 6-4, 7-6 (7/0) en 1h51.

Sur les cinq Belges engagés dans les qualifications de l'US Open en simple messieurs, David Goffin (ATP 98) et Zizou Bergs (ATP 151) ont tous les deux chuté au 1er tour. Gauthier Onclin a été éliminé au 2e, tandis que Joris De Loore (ATP 173) et Kimmer Coppejans (ATP 148) ont survécu jusqu'au 3e et dernier tour. De Loore jouera contre l'Américain Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130/N.25) et Coppejans affrontera au prochain tour le Français Titouan Droguet (ATP 172).

Chez les dames, Yanina Wickmayer (WTA 86/N.3) avait validé mardi son billet pour le 2e tour des qualifications tout comme Greet Minnen (WTA 98/N.5) mercredi. Marie Benoit et Magali Kempen ont quant à elles été éliminées au premier tour des qualifications.

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Cette dernière mettra un terme à sa carrière après le tournoi.