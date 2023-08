Tout savoir sur l’US Open : tirage au sort, horaires, prize-money,…

Quand se joue l’US Open ?

Les qualifications ont commencé ce mardi 22 août et se termineront le vendredi 25. Le tableau principal débutera le lundi 28 août et se terminera le dimanche 10 septembre. La finale du simple dames aura lieu le samedi 9 septembre, la finale messieurs, clôturant le tournoi, le dimanche 10 septembre.

Qualifications : du mardi 22 au vendredi 25 août

Tableau principal : du lundi 28 août au dimanche 10 septembre

Lundi 28 août 2023 : 1er tour Hommes/Femmes

Mardi 29 août 2023 : 1er tour Hommes/Femmes

Mercredi 30 août 2023 : 2e tour Hommes/Femmes

Jeudi 31 août 2023 : 2e tour Hommes/Femmes

Vendredi 1 septembre 2023 : 3e tour Hommes/Femmes

Samedi 2 septembre 2023 : 3e tour Hommes/Femmes

Dimanche 3 septembre 2023 : Huitièmes de finale Hommes/Femmes

Lundi 4 septembre 2023 : Huitièmes de finale Hommes/Femmes

Mardi 5 septembre 2023 : Quarts de finale Hommes/Femmes

Mercredi 6 septembre 2023 : Quarts de finale Hommes/Femmes

Jeudi 7 septembre 2023 : Demi-finales Femmes

Vendredi 8 septembre 2023 : Demi-finales Hommes

Samedi 9 septembre 2023 : Finale Femmes

Dimanche 10 septembre 2023 : Finale Hommes

À quelle heure se jouent les matchs ?

Les sessions de jour commencent à 17h00 en Belgique (11h00 à New York). Les sessions nocturnes – qui se déroulent dans le stade Arthur Ashe et dans le stade Louis Armstrong avec deux matchs au programme sur chaque court – commencent à 01h00 en Belgique (19h00 à New York). Les finales en simple commencent toutes les deux à 22h00 en Belgique (16h00 à New York).

Quand se déroule le tirage au sort ?

Le tirage au sort des simples de l’US Open aura lieu le jeudi 24 août vers 20 heures. Il y aura 128 joueurs dans chaque tableau qui comportera 32 têtes de série. Les champions en titre Iga Swiatek et Carlos Alcaraz seront les têtes de série numéro un. Ils retrouveront à l’autre extrémité du tableau Aryna Sabalenka et Novak Djokovic.

Quels sont les montants des primes ?

Le prize-money total du tournoi est de 65 millions de dollars. Cela représente une augmentation de plus de 8 % par rapport à l’an dernier. Les deux champions en simple recevront 3 millions de dollars. En 1973, l’US Open était devenu le premier événement sportif à verser des prix égaux aux hommes et aux femmes.

Simples Hommes/Femmes

Premier tour – 81 500$

Deuxième tour – 123 000$

Troisième tour – 191 000$

Huitième de finale – 284 000$

Quart de finale – 455 000$

Demi-finale – 775 000$

Finaliste – 1 500 000$

Vainqueur – 3 000 000$

Double Hommes/Femmes (par paire)

Premier tour – 22 000$

Deuxième tour – 36 800$

Troisième tour – 58 000$

Quart de finale – 100 000$

Demi-finale – 180 000$

Finalistes – 350 000$

Vainqueurs – 700 000$

Double mixte (par paire)

Premier tour – 8 300$

Deuxième tour – 14 200$

Quart de finale – 23 200$

Demi-finale – 42 500$

Finalistes – 85 000$

Vainqueurs – 170 000$

Combien de courts ?

C’est dans le parc Flushing Meadows Corona, dans le quartier du Queens à New York, que se déroulera le dernier Grand Chelem de la saison. C’est au sein du Centre National de Tennis de l’USTA, qui comprend 33 courts de tennis, que se déroule le tournoi. Lors de la compétition, 22 terrains sont utilisés dont les trois principaux…

1. L’Arthur-Ashe Stadium est le plus grand court au monde, avec ses 22547 sièges. En 2016, un toit rétractable a été ajouté à ce mastodonte.

2. Le Louis Armstrong Stadium peut accueillir 14000 spectateurs et possède également un toit amovible. Avant la construction du stade Arthur-Ashe, ce stade était le terrain principal de l’US Open.

3. Le Grandstand Stadium offre une capacité de 8125 places et accueille des matchs en journée.