US Open : Wickmayer repêchée comme lucky loser, Minnen contre Venus Williams au premier tour

Et il y a aura finalement quatre Belges présentes à partir de lundi sur les courts en dur de Flushing Meadows. Il s'agira d'Elise Mertens (WTA 32), Maryna Zanevska (WTA WTA 113), Greet Minnen (WTA 98) et Yanina Wickmayer (WTA 86). Elise Mertens et Maryna Zanevska étaient entrantes directes dans le tableau en raison de leur classement suffisamment élevé lors du cut, le lundi 17 juillet. Tête de série N.32 du tableau, la Limbourgeoise attendait toutefois encore de connaître son adversaire du premier tour vu qu'elle avait tiré une qualifiée. Il s'agira de la Suédoise Mirjam Bjorklund (WTA 155). Maryna Zanevska, qui disputera à New York son dernier tournoi, savait, elle, déjà qu'elle défiera la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 2), lauréate de l'Australian Open en janvier.